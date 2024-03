Obergriesbach

Gemeinde Obergriesbach nimmt viele große Projekte in Angriff

In der Brunnenstraße in Zahling steht die Erneuerung der Wasser- und Abwasserleitungen sowie der Straße und der Beleuchtung an.

Plus Der Obergriesbacher Haushalt fällt im Vergleich zum Vorjahr durch eine "satte Erhöhung" auf. Allein in Zahling werden vier Straßen saniert. Welche weiteren Investitionen geplant sind.

Von Stefanie Brand

Einstimmig beschlossen die Mitglieder des Obergriesbacher Gemeinderats – ohne Johannes Asam, Simon Achter und Jürgen Hörmann, die entschuldigt fehlten – den diesjährigen Haushalt, der um gut elf Prozent höher ausfiel als noch im Vorjahr. Von einer „satten Erhöhung“ sprach Markus Treffler, der Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft Dasing, der auch deutlich machte: Vor allem im Vermögenshaushalt sind die Zahlen gestiegen, nämlich um knapp 20 Prozent. Inhaltlich bedeutet das auch, dass sich die Gemeinde Obergriesbach zahlreiche große Projekte vorgenommen hat.

Das meiste Geld fließt in diesem Jahr in Infrastrukturmaßnahmen. Allein im Ortsteil Zahling werden gleich vier Straßen vom Straßenbelag bis weit in den Untergrund saniert. In der Brunnenstraße und in der Zeller Straße steht die Erneuerung der Wasser- und Abwasserleitungen sowie der Straße und der Beleuchtung an. In Summe werden die Maßnahmen dort etwa 4,2 Millionen Euro kosten. Über drei Millionen Euro werden bereits heuer für diese beiden Straßen ausgegeben. In der Strassmair Allee und in der Straße Im Thal werden Kanal- und Wasserleitungen ebenso wie die Straße erneuert. Die Kostenschätzung beläuft sich aktuell auf über drei Millionen Euro. Heuer könnten bereits Kosten in Höhe von 840.000 Euro kassenwirksam werden.

