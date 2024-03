67-Jähriger ohne Fahrerlaubnis missachtet in Pöttmes Vorfahrt

Am Donnerstag übersieht ein 67-Jähriger in Pöttmes die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos. Danach stellt sich heraus: Der Mann hat keine Fahrerlaubnis.

Ein 67-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagvormittag in Pöttmes einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei befuhr er gegen 10.30 Uhr die Neuburger Straße und wollte nach links in die Von-Gumppenberg-Straße einbiegen. Weil er das Auto eines 28-Jährigen übersah, kollidierten die beiden. Es entstand ein Schaden von knapp 15.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 67-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird jetzt zusätzlich wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (AZ)