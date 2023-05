Geplanter Radweg bei Echsheim ist Thema in der Bürgerversammlung

Plus Bei der Bürgerversammlung in Echsheim geht es erneut um den geplanten Radweg von Wiesenbach über Echsheim nach Reicherstein. Der Rathauschef verkündet gute Neuigkeiten.

23 Zuhörerinnen und Zuhörer sowie ein paar Gemeinderatsmitglieder kamen zum "Heimspiel" des Pöttmeser Rathauschefs Mirko Ketz bei der Bürgerversammlung in Echsheim. Ein Thema war unter anderem der geplante Radweg von Wiesenbach über Echsheim nach Reicherstein, wie der Bürgermeister auf Anfrage mitteilte. In die Pläne ist inzwischen Bewegung gekommen.

Der Bauausschuss des Kreistags hat einer Planungsvereinbarung mit der Marktgemeinde Pöttmes zugestimmt (wir berichteten). Bereits im April hatten die Pöttmeser Gemeinderäte den Weg für die Vereinbarung frei gemacht. Landkreis und Kommune bauen den Weg an der Kreisstraße AIC28 gemeinsam. Der Markt Pöttmes übernimmt federführend die Planung und geht für deren Kosten in Vorleistung. Noch heuer sollen die vorbereitenden Untersuchungen und die Planung für den Radweg beginnen.