Kiesgrube im Ebenrieder Forst: Anwältin und Geologe äußern sich zu Klage

Plus Im Pöttmeser Gemeinderat gibt es weiter Vorbehalte gegen die geplante Kiesgrube im Ebenrieder Forst. Was eine Anwältin und ein Geologe zur Klage der Gemeinde sagen.

Der Markt Pöttmes hat Klage gegen den geplanten Kies- und Sandabbau in einer weiteren Grube im Ebenrieder Forst eingereicht. Am Donnerstag äußerten sich eine Rechtsanwältin und ein Geologe im Gemeinderat dazu, wie die Gemeinde weiter vorgehen könnte - aber auch, welchen Aufwand sie dabei betreiben müsste. Knapp 20 Zuhörerinnen und Zuhörer verfolgten die Sitzung. Ein Teil von ihnen war vor allem wegen der Kiesgrube gekommen.

Wie berichtet, hatte das Landratsamt Ende Januar die Abgrabungsgenehmigung erteilt. Wenige Tage zuvor war im Umweltausschuss des Landtags eine Petition dreier Vereine und Organisationen gegen die Grube gescheitert. Der Gemeinderat hatte die Grube dreimal abgelehnt. In ihr sollen Kies und Sand abgebaut sowie unbelastetes und gering belastetes Material verfüllt werden.