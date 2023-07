30 Jahre Hüttendorf: In Mandlach leben Erinnerungen auf

Plus Beim Jubiläum des Hüttendorfs bei Mandlach drehen die Akteure von damals das Rad der Zeit zurück und erinnern sich an den Protest gegen eine Schlackendeponie.

Es ging irgendwie so zu wie bei einem Klassentreffen. 30 Jahre Hüttendorf im Osten des Pöttmeser Ortsteils Mandlach war das Thema einer Zusammenkunft am Freitag. Auf die Gäste wartete ein Zelt, das nur wenige Meter von der damaligen Siedlung errichtet worden war.

Die Leute, die sich vor drei Jahrzehnten gegen eine mögliche Schlackendeponie an exponierter Stelle engagiert hatten, kamen mal wieder zusammen, um gemeinsam das Rad der Zeit ein wenig zurückzudrehen.