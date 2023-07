Als die Bagger das Hüttendorf der Deponiegegner räumen

Bei Mandlach ist in den 90ern eine Schlackendeponie geplant. Es formiert sich großer Widerstand und ein Hüttendorf. Die Politik reagiert hart.

Es war ein Widerstand, der manche an Wackersdorf erinnerte. Aus heutiger Perspektive lassen sich durchaus Parallelen zum Augsburger Klimacamp herstellen: Aus Protest gegen eine geplante Schlackendeponie stampfen rund 100 Aktivisten im Juni 1993 quasi über Nacht ein Hüttendorf auf dem vorgesehenen Gelände in Mandlach-Ost aus dem Boden. Gut vier Wochen später eskaliert die Situation: In den Morgenstunden lässt der Landkreis das Hüttendorf gewaltsam räumen.

Im Hintergrund schwebt der umstrittene Mülltauschvertrag. In diesem verpflichtete sich der Landkreis Aichach-Friedberg eine Schlackendeponie zu bauen. Im Gegenzug sollte Aichach-Friedberg seinen Hausmüll bis zur Inbetriebnahme der Müllverbrennungsanlage in Augsburg-Lechhausen auf der Deponie in Hegnenbach im Nordwesten des Landkreises Augsburg entsorgen können. Einer von vier möglichen Standorten ist Mandlach-Ost. Dort formiert sich wie allerorten Protest. Der Widerstand gegen den Deponiestandort ist generations- und ortsübergreifend. In der Aktionsgemeinschaft "Rettet das Mandlachgebiet" finden sich 1600 unterschiedlichste Menschen zusammen.

An nur einem Tag entstehen bei Mandlach fünf Hütten

In einer konzertierten Aktion bauen die Protestler an nur einem Tag im Juni fünf Hütten, einen Tag später folgt eine Festhalle. In den Wochen danach wird das illegale Dorf zum gut besuchten Treffpunkt der Deponiegegnerinnen und -gegnern. Im Hüttendorf entwickelt sich über rund vier Wochen ein reges Leben mit politischen, kulturellen und sozialen Akzenten. Die Hütten werden bewohnt, unter anderem von Robin-Wood-Aktivisten und Mitgliedern anderer Bürgerinitiativen.

All das geschieht sehr zum Missfallen der Politik. Sie reagiert mit einem Baustopp. Doch da steht das Dorf schon. Die Auseinandersetzung gipfelt schließlich in einer drastischen Maßnahme. Landrat Theo Körner ordnet die Räumung des Hüttendorfes an, bei dem es sich um einen Schwarzbau handelt. Im Morgengrauen des 21. Juli rückt der Kreisbauhof in Mandlach-Ost mit Baggern und Motorsägen an - in Begleitung von zwei Hundertschaften der Polizei. Im Dorf befinden sich zu dem Zeitpunkt ein paar wenige Protestler. Sie verfolgen den Abriss. Im Gegensatz zu Wackersdorf kommt es nicht zu Ausschreitungen.

Landrat Körner sieht den Räumungsbefehl später selbst kritisch

Am Abend demonstrieren die Menschen vor dem Landratsamt in Aichach und fordern den Rücktritt von Landrat Körner. Jahre später sieht dieser das behördliche Einschreiten selbst kritisch. Körner sagte: "So würde ich das heute nicht mehr machen." Das Medienecho ist überregional und fällt verheerend für die Behörden aus.

Mit einem Hüttendorf am Mandlachsee protestierten 1993 Gegner der geplanten Schlackendeponie. Der Landkreis lässt das Hüttendorf am 21. Juli platt machen. Foto: Martin Deibl (Archivbild)

Eine Schlackendeponie kommt übrigens nie. Die Schlacke aus der Müllverbrennungsanlage in Lechhausen wird in einem Bergwerkstollen in der Nähe von Heilbronn gelagert.

Zum 30. Jahrestag der Hüttendorf-Räumung am Freitag, 21. Juli, laden ehemalige Aktive alle früheren Mitglieder der Aktionsgemeinschaft Mandlach zum ehemaligen Standort. Das Treffen beginnt um 16 Uhr. Unter dem Motto "Begegnung und Erinnerung - 30 Jahre Hüttendorf Mandlach-Ost" sollen dabei die damaligen Ereignisse in Diskussionen, Bildern und Gesprächen wieder aufleben. Kontakt: Eva Ziegler, 08276/700. (jca)