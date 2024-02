Mehrere Feuerwehren brauchen schnell neue Fahrzeuge

Plus Die Feuerwehren Handzell, Wiesenbach und Schnellmannskreuth brauchen dringend neue Fahrzeuge. Doch die kosten viel Geld. Kommandanten haben eine Lösung erarbeitet.

Defekte Bremsen, undichter Motor, anfälliges Getriebe, keine Sicherheitsgurte – die Mängelliste bei den rund 30 bis 40 Jahre alten Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehren Handzell, Schnellmannskreuth und Wiesenbach ist beachtlich. Mehrfach kam es deshalb bereits zu Ausfällen. Schneller als vorgesehen benötigen die Wehren daher neue Fahrzeuge. Zumal selbst sicherheitsrelevante Ersatzteile nicht mehr verfügbar sind oder lange Lieferzeiten haben. Auch Pöttmes und Gundelsdorf brauchen neue Feuerwehrfahrzeuge. Die Kommandanten all dieser Wehren und der Kühnhausener Wehr haben mit der Gemeinde eine Lösung erarbeitet – zu den neuen Fahrzeugen und einer künftigen Aufgabenteilung.

Die Kommandanten Richard Hammerl (Pöttmes) und Michael Symanski (Schnellmannskreuth) stellten – stellvertretend für alle beteiligten Wehren – das gemeinsam erarbeitete Konzept im Pöttmeser Marktgemeinderat vor. Gut 30 Zuhörerinnen und Zuhörer, darunter viele Feuerwehrler, verfolgten die Sitzung.