Pöttmes

vor 16 Min.

Posaunenklänge und Chorgesang für den guten Zweck in Pöttmes

Einen ungewöhnlichen, erhabenen Platz fanden die Oberstufensängerinnen des Gymnasiums Schrobenhausen in der völlig eingerüsteten Pöttmeser Kirche.

Plus Die Tschernobyl-Kinderhilfe Pöttmes-Schrobenhausen sammelt bei einem Benefizkonzert in der St.-Peter-und-Paul-Kirche in Pöttmes Spenden.

Von Inge von Wenczowski

Ein Konzert der besonderen Art ist den Besuchern und Besucherinnen in der katholischen Kirche St. Peter und Paul in Pöttmes am Sonntagnachmittag geboten worden. Die Tschernobyl-Kinderhilfe Pöttmes-Schrobenhausen stellte ein abwechslungsreiches, dem Advent angepasstes Programm auf die Beine, das die Anwesenden einlud, eine besinnliche Zeit zu erleben.

