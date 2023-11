Wohnbauprojekte im Kernort: Ausschuss sagt einmal Ja und einmal Nein

Plus Eine frühere Schreinerei in Pöttmes soll zu 15 Wohnungen umgebaut werden. Der Bauausschuss lehnt das mehrheitlich ab. Positiv sieht er den Umbau einer Bank-Filiale.

Die VR-Bank Neuburg-Rain will den oberen Teil ihrer Pöttmeser Filiale zu fünf Wohnungen umbauen. Während der Bauausschuss dem einhellig zustimmte, hatte er Zweifel bei einem anderen Wohnbauprojekt im Kernort: Dabei ist ein Mehrfamilienhaus mit 15 Wohneinheiten geplant. Der Ausschuss sagte mit großer Mehrheit Nein.

Die Inloba GmbH aus Inchenhofen hatte die Erweiterung und Nutzungsänderung der ehemaligen Schreinerei an der Augsburger Straße zu einem Mehrfamilienhaus beantragt. Wie Bürgermeister Mirko Ketz ( CSU) auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, diskutierten die Ausschussmitglieder längere Zeit über das Vorhaben. Es liegt im Geltungsbereich der Ortsrandsatzung. Entscheidend war daher, ob sich das erweiterte Gebäude in die Umgebung einfügen würde. Die Mehrheit der Ausschussmitglieder war der Ansicht, dass das nicht der Fall wäre.