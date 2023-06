79-jähriger übersieht Auto und wird schwer verletzt

Ein Senior prallt bei Sankt Stephan mit seinem Wagen in ein Auto. Er wird bei dem Unfall verletzt. Ein Rettungshubschrauber bringt ihn in die Uniklinik.

Erhebliche Verletzungen hat ein 79-jähriger Mann bei einem Unfall am Donnerstagmittag bei Sankt Stephan ( Rehling) erlitten. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn vorsorglich in die Uniklinik nach Augsburg.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 12.15 Uhr, als der 79-Jährige von der Einmündung "Am Taglilienfeld" in die Kreisstraße einbog. Dabei übersah er ein Auto, das in Richtung Sankt Stephan unterwegs war.

Nach dem Unfall müssen beide Autos abgeschleppt werden

Bei dem Unfall wurde nicht nur der 79-Jährige verletzt. Auch der 20-jährige Fahrer des zweiten Autos zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Wegen auslaufender Betriebsstoffe und zur Absicherung der Unfallstelle waren Einsatzkräfte der Feuerwehr Rehling am Unfallort. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf mindestens 20.000 Euro. (AZ)