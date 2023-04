Sielenbach

Gemeinderat entscheidet: Die Stützmauer in Tödtenried darf bleiben

Plus Das Landratsamt schließt sich dem ursprünglichen Veto des Sielenbacher Gemeinderates nicht an. Deshalb stimmt nun auch der Rat zu.

Von Gerlinde Drexler

Gegen eine 2,10 Meter hohe Stützwand in der Dorfstraße in Tödtenried (Gemeinde Sielenbach) gibt es aus Sicht des Landratsamtes Aichach-Friedberg keine Einwände. Der Sielenbacher Gemeinderat hatte in seiner Dezember-Sitzung sein Okay für eine nachträgliche Legalisierung verweigert. In der Sitzung am Mittwoch revidierte er seine Meinung.

Die Mauer füge sich in die nähere Umgebung ein, hieß es im Schreiben des Landratsamtes. Es sah auch das Gebot der Rücksichtnahme mit der Stützwand nicht verletzt. Das Amt wies darauf hin, dass die Stützwand ohne Abgrabung des Grundstücks durch den Nachbarn an der höchsten Stelle 1,75 Meter hoch und damit verfahrensfrei wäre. Außerdem grenze die Wand an keinen schützenswerten Bereich des Nachbarn an.

