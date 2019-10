00:00 Uhr

Abstimmung: Wer wird Sportler des Monats?

Zur Wahl stehen für August/September Ringer Julian Bräuer (TSV Aichach), Kartfahrer Elias Schwarzmeier (MC Aichach) und Fußballer Max Schacherl (FC Affing).

Von Sebastian Richly

Besondere Leistungen müssen gewürdigt werden. Deshalb begeben sich die Aichacher Nachrichten auch im Jahr 2019 wieder in regelmäßigen Abständen auf die Suche nach dem AN-Sportler des Monats. Sie können bestimmen, wer ganz oben steht.

Die Aichacher Nachrichten suchen die besten und erfolgreichsten Athleten. Zur Wahl stehen für August und September ein Ringer, ein Kartslalomfahrer und ein Fußballer.

3 Bilder Wer wird Sportler des Monats?

Wir unterbreiten Ihnen drei Vorschläge von Sportlern, die aus Sicht der Redaktion in den vergangenen Wochen Außergewöhnliches geleistet haben. Im Internet, per Telefon oder SMS können Sie abstimmen. Am Ende des Jahres wird aus den Monatssiegern der AN-Sportler des Jahres gewählt. Im Januar siegte Fußballerspielerin Annabell Aumann ( TSV Hollenbach), im Februar setzte sich Tischtennisspielerin Jasmin Welzel (TSV Kühbach) durch. Die Wahl für März/April gewann Tischtennisspieler Matthias Ostermair ( TSV Aichach). Im Mai triumphierte Fußballer Patrick Högg ( TSV Hollenbach) und im Juni/Juli Torhüter Florian Hartmann.

Für die Monate August/September stehen zur Wahl Ringer Julian Bräuer ( TSV Aichach), Kartslalomfahrer Elias Schwarzmeier (MC Aichach) und Fußballer Maximilian Schacherl ( FC Affing).

Kraftvoll: Ringer Julian Bräuer

Der Aichacher Ringer Julian Bräuer (rotes Trikot) bekam es beim ASV Au/Hallertau mit schweren Gegnern zu tun und musste sich zweimal geschlagen geben. Im zweiten Kampf hielt er aber lange gut mit.

Es ist erst seine erste Saison und schon gehört Julian Bräuer zu den Sieggaranten bei den Landesliga-Ringern des TSV Aichach. Der 16-Jährige ist maßgeblich am Höhenflug der TSV-Kämpfer und der derzeitigen Tabellenführung beteiligt. Dabei ringt der angehende Zimmerer erst seit rund einem Jahr wieder. Früher war er schon einmal auf der matte, entschied sich dann aber für den Fußball. Jetzt ist der Aichacher zurück und gleich wieder sehr erfolgreich. Trainer Moritz Oberhauser lobt seinen Schützling: „Er macht das wirklich super. Er hat uns alle positiv überrascht. Julian ist sehr lernwillig und kann viele Sachen schon sehr gut umsetzen. In der kurzen Zeit ist das schon wirklich stark.“ Auch Bräuer fühlt sich wohl im Team, obwohl er auch zugibt: „Ich brauche schon noch ein paar Kämpfe, aber es macht sehr viel Spaß.“

Schnell: Kartslalomfahrer Elias Schwarzmeier

Elias Schwarzmeier vom MC Aichach im Kart Bild: Tanja De La Vigne



In dieser Saison besonders erfolgreich war Kartslalomfahrer Elias Schwarzmeier. Der Zwölfjährige holte sich in seiner Altersklasse K3 den Vizetitel beim Schwabenpokal. In der Gesamtwertung mehrerer Läufe an verschiedenen Orten kam der Sulzbacher in der Endabrechnung auf den zweiten Platz. Mehrmals stand der Schüler der Aichacher Mittelschule auf dem Podest, beim Heimrennen im September stand er sogar ganz oben. Nur knapp verpasste er die Qualifikation für die Süddeutsche Meisterschaft. Seit drei Jahren geht Elias Schwarmeier für den MC Aichach an den Start. Immer als Betreuer mit dabei ist Vater Ingo, der bei seinem Sohn eine Entwicklung sieht: „Er hat wirklich einen Sprung nach vorne gemacht. Im Vorjahr konnte er kaum fahren, weshalb er besonders fleißig trainiert hat. Das hat sich in dieser Saison ausgezahlt.“

Treffsicher: Fußballer Maximilian Schacherl

Der Knoten ist bei Max Schacherl in dieser Saison geplatzt. Der Stürmer erzielte für den FC Affing in zehn Bezirksliga-Partien satte zwölf Tore und hat somit einen großen Anteil am zwischenzeitlichen Höhenflug des FCA. Dabei lief es in der vergangenen Saison überhaupt nicht beim 25-Jährigen: „Da hatte ich die Seuche am Fuß. In der Vorbereitung habe ich noch härter gearbeitet. Jetzt läuft es, obwohl meine Teamkollegen einen großen Anteil haben“, so der Griesbeckerzell, der in seiner zweiten Spielzeit für die Affinger auf Torejagd geht. Dabei ist Schacherl nicht nur wichtig aufgrund seiner Tore, wie Trainer Marc-Abdu Al-Jajeh betont: „Er ist charakterlich top und haut sich immer fürs Team rein. Er ist robust und immer anspielbar.“ Schacherl will seinen Lauf fortsetzen: „Das ist als Stürmer ganz wichtig“, so der Mitarbeiter im Verkauf.

Der FC Affing schwarze Trikots sicherte sich nach einer tollen Aufholjagd drei Punkte gegen Adelzhausen rot. Max Schacherl. Bild: Sebastian Richly

Sportler des Monats: So stimmen Sie ab

Sie entscheiden, wer AN-Sportler der Monate August und September wird. Die Abstimmung läuft bis Donnerstag, 31. Oktober, 12 Uhr. Sie können per Telefon, SMS und im Internet abstimmen. Alle drei Methoden werden unabhängig voneinander ausgewertet, danach werden die drei Einzelergebnisse zusammengezählt. So soll ein möglicher Betrug erschwert werden.

Sie können Ihre Stimme abgeben unter der Nummer:

01375/808054-01 für Bräuer

01375/808054-02 für Schwarzmeier

01375/808054-03 für Schacherl

Ein Anruf kostet 14 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. (Abweichende Gebühren bei Anrufen vom Mobiltelefon sind dabei möglich.)

Oder Sie schicken uns eine SMS mit folgendem Inhalt:

Zeitung AN 01 für Bräuer

Zeitung AN 02 für Schwarzmeier

Zeitung AN 03 für Schacherl

- jeweils an die Nummer 4 20 20.

Der SMS-Versand erfolgt zu Ihren regulären SMS-Tarifen.

Sie können Ihre Stimmen auch online abgeben

Das Vorschaubild anklicken, dann das Foto des von Ihnen ausgesuchten Sportlers auswählen. Die kurzen Anweisungen befolgen und auf „Abstimmen“ klicken. Den Zwischenstand der Online- Abstimmung finden Sie ebenfalls auf unserer Seite.

Themen folgen