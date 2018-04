21.04.2018

Cantürk schaut nach vorn Lokalsport

Spielertrainer des TSV Kühbach ist froh, dass sein Team wieder in die Spur gefunden hat. Morgen gegen den Spitzenreiter

Wieder von der Tabellenspitze grüßt Aufstiegsfavorit TSV Friedberg die Konkurrenz. Die Heimaufgabe gegen Oberbernbach erledigte die Elf mit einem knappen 1:0-Heimsieg und profitierte dann von der 0:1-Heimpleite des TSV Dasing gegen den SV Ried. Damit zogen die Friedberger mit 45 Zählern wieder an den Dasingern (44) vorbei. Als Dritter hat der SC Oberbernbach bereits zehn Punkte Rückstand auf die Spitzenposition.

Während der SCO am Sonntag gegen die DJK Gebenhofen Zuhause ran darf, müssen die beiden Führenden auf fremdem Geläuf ihre Spiele austragen. Dasing ist zu Gast beim SC Mühlried (5./30) und der TSV Friedberg gibt seine Visitenkarte beim TSV Kühbach ab. Dort hat sich nach den jüngsten Erfolgen die Situation um den Klassenerhalt etwas entspannt. Dem 4:1-Heimerfolg über Stotzard ließ die Elf von Volkan Cantürk am vergangenen Wochenende einen 2:1-Auswärtssieg beim TSV Sielenbach folgen. „Es ist Zeit geworden, dass wir wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden haben“ gab sich dann der Kühbacher Spielertrainer auch erleichtert: „Wir sind nicht so richtig aus der langen Winterpause gekommen.“ Cantürk sah seine Mannschaft auch in den Spielen gegen Klingen (1:2) und Oberbernbach (1:3) gut im Spiel, „aber da haben wir unsere Chancen leichtfertig vergeben“. Nun hat man sich aber zuletzt stabilisiert „und wir haben uns auch das nötige Glück erarbeitet.“

Gerade von den jungen Nachwuchsfußballern Magnus Haberl, Jonas Erhard und Markus Geisler, ist der Kühbacher Coach angetan. Zuletzt hat man nach dem Rückstand in Sielenbach den Kopf nicht hängen lassen „und das Spiel gedreht.“ Nun erwartet man aber mit dem TSV Friedberg einen ganz schweren Brocken im heimischen Stadion. „Meine Jungs freuen sich auf dieses Spiel, denn das sind die Motivationen, die man einfach braucht.“ Dazu wird es aber eine Top-Heimvorstellung benötigen, „um den Spitzenreiter auch Paroli bieten zu können“ kennt Cantürk auch die individuelle Klasse der Friedberger. „Die sind auf allen Positionen stark besetzt, aber wir werden uns dieser Herausforderung stellen.“ Zumal die äußeren Bedingungen, Wetter und Platz, für eine packende Begegnung sprechen.

Themen Folgen