01.10.2018

Dasing nimmt Gundelsdorf in die Mangel Lokalsport

TSV trifft in der Startphase zweimal. Packendes Derby in Stotzard gegen Gebenhofen-Anwalting endet mit einem 2:2. Inchenhofen bezwingt den Nachbarn aus Kühbach mit 4:1. Oberbernbach siegt in Aresing 3:1

Von Reinhold Rummel

Aichhach Nur für eine Nacht musste der TSV Dasing in der Kreisklasse die Tabellenführung an den SCMühlried abgeben. Der SCM bezwang am Samstag den SV Ried mit 4:1, Dasing ließ am Sonntag ein 2:0 gegen Gundelsdorf folgen.

TSV Dasing – FC Gundelsdorf 2:0

Bei strahlenden Herbstwetter hatte die Heimelf den besseren Start. „Die beiden schnellen Tore haben unser Spiel beflügelt“, so TSV-Coach Jürgen Schmid, der sich danach gewünscht hätte, „dass meine junge Truppe die weiteren Vorstöße sachlicher und klarer zu Ende gespielt hätte“. So war der FC Gundelsdorf nach einer halben Stunde auf Augenhöhe. Die Gäste zeigten einen harten Kampf. Einen Kracher von Marco Ruppenstein konnte Torhüter Stefan Oswald nur abklatschen und Youngster Simon Gilg war zur Stelle. Nur weitere vier Minuten später wurde Tobias Jedlicka auf die Reise geschickt. Diesmal konnte Schlussmann Oswald den Dasinger nur noch mit einem Foul am Torerfolg hindern. Den Strafstoß verwandelte Ruppenstein zum 2:0.

Tore 1:0 Simon Gilg (4.), 2:0 Ruppenstein (8.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Hans Zwerger.

WF Klingen – Wulfertshausen 1:1

Von keinem guten Spiel berichtete Jochen Mangold, Klingens Pressesprecher. „Es war sehr zerfahren und hatte auch zurecht keinen Sieger verdient“, so der Ex-Torjäger. Wulfertshausen hatte nach seinem Geschmack zwar die besseren Spielanteile, „aber wir sind nach unserer schläfrigen Anfangsphase besser in der Defensvie gestanden“. Wulfertshausen kam gegen die unsortierte Abwehrreihe der Heimelf nach 24 Minuten zum Führungstreffer durch Fabian Weihers. Nach dem Wechsel investierte Klingen mehr. Als Lorenz Seiler gegen Frank Lasnig die Notbremse kurz vor dem Strafraum zog, sah dieser Rot. Den Freistoß nutzte Spielertrainer Andreas Rappel zum 1:1.

Tore 0:1 Weihers (24.), 1:1 Rappel (77.) Rot Seiler (77.) Zuschauer 70.

BC Aresing – SC Oberbernbach 1:3

„Unsere Offensive hat erst nach dem klaren Rückstand stattgefunden. Das war einfach zu spät“, analysierte Sebastian Schreier, der Aresinger Berichterstatter, die Partie gegen die Grünen aus Oberbernbach. Die hatten einen spielfreudigen Christoph Kratzenberger, der einen Freistoß zur 1:0-Pausenführung ins Netz der Heimelf jagte. Spielertrainer Aydin Güner war der lachende Dritte beim zweiten Treffer. Torhüter Simon Irrenhauser wehrte zunächst zweimal gegen Felix Homolla ab, dann war Güner zur Stelle und schob den Ball über die Torlinie. Und nach 66 Minuten folgte durch den eingewechselten Rifat Subasi der dritte Streich. Einen Steilpass von Thomas Kling drückte Mario Müller zum 1:3-Endstand ins Gästetor.

Tore 0:1 Kratzenberger (26.), 0:2 Güner (53.), 0:3 Subasi (66.), 1:3 Müller (72.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Dominik Okon.

SV Steingriff – FC Affing II 1:2

Als Tobias Reiser und Sebastian Kraus im ersten Abschnitt im Strafraum zu Fall gebracht wurden, blieb die Pfeife jeweils stumm. Kurz vor dem Seitenwechsel knallte Florian Hirsch für die Gäste einen Freistoß direkt ins Tor. Dann hielt Torhüter Maximilian Lober Steingriff im Spiel, als er gegen Armin Sukalic stark hielt. Sebastian Kraus ließ Steingriff wieder hoffen, als er aus spitzem Winkel zum 1:1 traf. Marco Stach vergab die Chance auf die Führung und deshalb kam Affing noch einmal zurück. Drei Minuten vor dem Schlusspfiff flatterte ein Freistoß von Martin Meier in Netz und Affing war der 2:1-Sieger.

Tore 0:1 Hirsch (40.), 1:1 Kraus (55.), 1:2 Meier (87.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Cornel Nicolae.

DJK Stotzard – Gebenhofen 2:2

Hans-Peter März, der Stotzarder Abteilungsleiter, schwärmte: „Das war endlich wieder mal ein richtiges Derby, kurz gesagt ein geiles Spiel.“ März sah alle Attribute, die ein Fußballderby ausmachen: „Da war von Beginn an Musik drin. Emotionen, starke Zweikämpfe, Entscheidungen, über die man lange diskutieren kann.“ Lediglich die Anfangsphase der Heimelf schmeckte ihm gar nicht. „Nichts Neues, da pennen wir immer gemeinsam und der Gast nutzt dies schonungslos aus“, wetterte März. Gebenhofens Niklas Settele stand beim ersten Angriff völlig allein und hatte keine Mühe, die Führung zu erzielen. Es dauerte bis zur 53. Minute, ehe Manuel März aus zwölf Metern zum Ausgleich abschloss. „Dann hätten wir einen klaren Strafstoß bekommen müssen“, so März, als Christian Braun gefoult wurde. Raphael Pavle brachte den Gast erneut in Führung. Die Heimelf gab sich aber nicht geschlagen. Christian Braun traf per Foulelfmeter zum 2:2-Endstand.

Tore 0:1 Niklas Settele (3.), 1:1 März (53.), 1:2 Pavle (76.), 2:2 Braun (87.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Senol Aydogan.

TSV Inchenhofen – Kühbach 4:1

„Das war heute ein hochverdienter Erfolg unserer Mannschaft“, lobte Pressesprecher Toni Schoder die Heimelf. Diese lieferte eine ganz starke Vorstellung ab und belohnte sich in ihrer sehr aggressiven Anfangsphase mit zwei frühen Toren. Nach einen Freistoß von Maxi Strobl beförderte Marco Schnürer den Ball zur Führung ins Tor und Andreas Manhard erhöhte wenig später auf Zuspiel von Elias Landsbeck auf 2:0. Kühbach nutzte eine Nachlässigkeit von Luca Schön. Im Gegenzug unterlief aber Gästeschlussmann Wollesack ein Lapsus gegen Manhard, der ins leere Tor traf. Maxi Heilgemeir eroberte den Ball und bediente Andreas Manhard, der sein drittes Tor an diesem Tag erzielte.

Tore 1:0 Schnürer (5.), 2:0 Manhard (14.), 2:1 Jonas Erhard (38.), 3:1 Manhard (43.), 4:1 Manhard (62.) Zuschauer 200 Schiedsrichter Heinrich Deutscher.

SC Mühlried – SV Ried 4:1

Der SC Mühlried erledigte seine Pflicht-Heimaufgabe sehr souverän.

Tore 1:0 Götzenberger (7.), 1:1 Andreas Meisetschläger (48.), 2:1 Jocham (71.), 3:1 Jocham (75.), 4:1 Jocham (90.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Benjamin Lechner.

