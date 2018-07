06:00 Uhr

Dillitz läuft wieder voraus Lokalsport

Adelzhausener wiederholt beim 35. Aichacher Stadtlauf souverän seinen Vorjahressieg. Thomas Straßmeir wird beim Comeback Vierter und hat Lust auf mehr. Kathrin Wörle rennt in ihrem Tempo auf das Siegerinnen-Podest

Von Horst Kramer

Aichach Es war ein außergewöhnliches Sportereignis, dieser 35. Aichacher Stadtlauf. Thomas Straßmeir (LC Aichach) feierte nach acht Jahren Pause sein Comeback – und wurde prompt Vierter in 20:27 Minuten. Der Adelzhausener Benjamin Dillitz (LG Stadtwerke München) konnte seinen Vorjahressieg wiederholen und seine Bestzeit bei heißen Temperaturen um drei Sekunden auf 18:47 Minuten drücken – Straßmeirs Streckenrekord von 18:20 Minuten bleibt aber bestehen. Kathrin Wörle (LC Aichach) holte sich sehr souverän ihren ersten Stadtlauf-Sieg in sehr guten 23:54 Minuten. Dass sie vor dem Start „wahnsinnig nervös“ war, wie die sympathische ehemalige Radsportlerin hinterher gestand, war ihr wahrlich nicht anzumerken.

Doch das Beste an der 2018er-Auflage des LCA-Events war wohl die fröhliche Stimmung, die am späten Samstagnachmittag und am Abend rund um das alte Rathaus herrschte: Am Nachmittag war ein heftiger Regenschauer über die Altstadt herniedergegangen, doch pünktlich zum ersten Startschuss um 16.45 Uhr (wie immer präzise ausgeführt von Sportreferent Raymund Aigner) strahlte wieder die Sonne. Die Rennen der behinderten Menschen sowie die anschließenden Kinderläufe steigerten Stimmung und Spannung. Um Punkt 18 Uhr gingen knapp einhundert Läuferinnen und Läufer auf den Sechs-Kilometer-Parcours. Schnell setzte sich eine Fünfergruppe ab: Neben Dillitz und Straßmeir zählten dazu Michael Harlacher (LC Aichach), Thomas Mittag (TSV Jetzendorf) sowie Alexander Kerber (LG Augsburg).

Nach der zweiten Runde hatten sich Dillitz, Kerber und Mittag abgesetzt. Straßmeir und Harlacher folgten mit etwas Abstand. Eine Runde später konnte Mittag dem Adelzhausener und dem Augsburger nicht mehr folgen. Rund 1500 Meter vor dem Ziel suchte Dillitz die Entscheidung.“ Er zog an – und schon war er weg“, beschrieb Kerber lakonisch die Schlüsselszene.

Dillitz genoss nach 18:47 Minuten sichtlich den Sieger-Applaus. Kerber traf neun Sekunden später ein, Mittag nach 19:12 Minuten. Straßmeir folgte in einer Zeit von 20:27 Minuten. Auffällig: Beim ehemaligen „Laufkönig“ brandete der Beifall besonders heftig auf – was dieser sehr wohl registrierte. „Auch wenn ich mir etwas mehr ausgerechnet hatte, war es kein Fehler hier anzutreten“, erklärte er später. Er hätte in den vergangenen Tagen so viel Zuspruch erhalten, so Straßmeir, „das hat mich riesig gefreut.“ War der Stadtlauf ein Einmal-Ereignis für ihn? „Nein, definitiv nicht“, erklärte Straßmeir, „ich freue mich auf weitere Rennen in der Region.“

Bei den Frauen lag Wörle von Anfang so klar in Front, dass ihr Sieg niemals gefährdet war. Zweite wurde die Führende im Paartal-Cup, Roswitha Schruf, in 25:21 Minuten. Als Dritte traf Hannah Sassnink (LG Stadtwerke München) knapp hinterher nach 25:30 Minuten ein. Die 31-jährige Münchnerin ist vor Kurzem nach Aichach gezogen und spielt nun mit dem Gedanken, zur neuen Saison zum LC Aichach zu wechseln.

Zahlreiche Vereine und Freizeitgruppen hatten Teams zum 35. Stadtlauf geschickt, darunter der BC Aichach mit 13 Fußball-B-Junioren sowie ihrer Legende Manfred Braun – der 52-Jährige war mit 25:56 Minuten übrigens deutlich schneller als jeder seiner 35 Jahre jüngeren Nachfolger. Der VfL Ecknach war ebenfalls stark vertreten, ebenso das „Team SPD“. Auf eine Vereinswertung hatte der LC Aichach indes diesmal verzichtet. Insgesamt nahmen heuer 260 große und kleine Laufbegeisterte teil – im vergangenen Jahr waren es exakt 259 gewesen. „Das ist der Bereich, in dem wir uns bewegen und damit sind wir zufrieden. Hauptsache, alle Beteiligte haben Spaß an der Sache“, gab LCA-Chef Josef Lechner zu Protokoll.

