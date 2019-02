Durchmarsch in Oberbayernliga

11.02.2019

Die Schönbacher Pistolenmannschaft sichert sich zum Finale mit einem Rekordergebnis die Meisterschaft in Bezirksliga Nord-West

Ihr Meisterstück lieferten die Pistolenschützen von Grüne Eiche Schönbach (Hollenbach) am Freitag zum abschließenden Wettkampf in Nannhofen (Mammendorf, Kreis Fürstenfeldbruck) ab. Im Spitzenkampf mit den Namensvettern erzielten die Schönbacher beim 1482:1456-Sieg nicht nur einen neuen Mannschaftsrekord, sondern auch das höchste Ergebnis im Verlauf der gesamten Rundenwettkämpfe in der Bezirksliga Nord-West. Damit schießt das Aufsteigerteam in der nächsten Saison in der Oberbayernliga.

Sebastian Hammer krönte mit 381 Ringen seine beständige Leistung im Verlauf der ersten und vorläufig einzigen Saison in der Bezirksliga mit neuer persönlicher Bestmarke (Ringgesamtdurchschnitt: 373,5). Nebenbei war dies auch das höchste Einzelringergebnis des letzten Durchganges. Zum neuen Rekordergebnis leisteten Daniel Baumbach (368), „Käpt’n“ Andy Stadlmayr (367) und Viktor Baumbach (366) ihre wichtigen Beiträge. Grüne Eiche Nannhofen erzielte im Spitzenkampf im Verlauf der Rückrunde ebenso ihr höchstes Mannschaftsergebnis: Markus Haseneder (374), Wolfgang Brandl (367), Michael Braumüller (358) und Stefan Krause (357).

Wie eindrucksvoll die Saison in der Bezirksliga Nord-West bezüglich der Schießleistung von Grüne Eiche verlief, zeigt die Abschlusstabelle. Hier führen die Schönbacher nicht nur mit zwei Punkten vor den seit Jahren in dieser Klasse etablierten Maisacher Schützen an, auch der Abstand von 92 Ringen in der Gesamtringzahl (14542) zeigt die Dominanz des Aufsteigers Schönbach. Gespannt darf man schon jetzt auf den Auftritt in der Oberbayernliga sein, auch unter dem Aspekt, das man dort künftig mit fünf Schützen im jeweils direkten Vergleich antreten muss – also völliges Neuland für Grüne Eiche. (jr)

