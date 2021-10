Fußball-Bezirksliga: Affing besiegt Ecknach und hält das Titelrennen offen

Plus Der FC Affing zeigt am Sonntag eine ausgesprochen starke Leistung und macht mit einem 2:0-Heimsieg gegen den VfL Ecknach den Kampf um die Tabellenführung spannend.

Da kommt Freude auf bei den Verfolgern von Spitzenreiter VfL Ecknach in der Fußball-Bezirksliga Nord. Der FC Affing setzte sich nach einer ausgesprochen starken Vorstellung mit 2:0 gegen den Tabellenführer durch und sorgte dafür, dass das Rennen um die Aufstiegsränge spannend bleibt. Die beiden Treffer fielen erst in den letzten Minuten.