Handball-Landesliga

vor 34 Min.

Aichacher Handball-Frauen verlieren zum Saisonauftakt in München

Plus Die Frauen des TSV Aichach unterliegen im ersten Spiel der Saison beim PSV München. Eines der Probleme: Die Gäste aus Aichach können nur eine Torhüterin aufbieten.

Von Johann Eibl

Der Start in die neue Saison der Landesliga-Staffel Süd ist den Handballerinnen des TSV Aichach misslungen. In der Schulsporthalle in der Gerastraße in München unterlagen sie dem dortigen PSV am Samstagabend mit 23:32 Toren. Auffallend war dabei, dass die Gäste aus Aichach in der letzten Viertelstunde nur noch zu vier Toren kamen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen