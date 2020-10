26.10.2020

Inchenhofen braucht einen Arbeitssieg

Zerfahrenes Spiel gegen Stotzard. Verrücktes Spiel in Gebenhofen

Von Reinhold Rummel

Kreisklasse Aichach

Gundelsdorfs Abteilungsleiter Franz Haider war zufrieden: „Wir haben uns gegen den Ball sehr gut bewegt und eigentlich nie etwas zugelassen.“ Nach einer knappen halben Stunde versenkte Mathias Engelhart eine Flanke zur Führung. Nach einem Eckball legte Markus Westermair ab und Philipp Kestel zimmerte den Ball zum 2:0 unter die Querlatte. Beim 3:0 donnerte Andreas Richter das Leder aus zwölf Metern ins Tor. Christopher Näder sorgte per Kopf für den 4:0-Endstand.

Tore 1:0 Engelhart (27.), 2:0 Kestel (29.), 3:0 Richter (40.), 4:0 Näder (61.) Zuschauer 80.

Aufsteiger SF Bachern mischt in der Liga weiter kräftig mit. Für den verletzten SF-Spielertrainer Michael Guggumos war entscheidend, „dass wir unser Umschaltspiel sehr gut angelegt haben.“ Affing musste schon nach sieben Minuten den ersten Gegentreffer hinnehmen. Torjäger Markus Gold, den Affing nie unter Kontrolle brachte, steuerte vier Treffer für Bachern bei. Florian Hirsch erzielte beide Ehrentreffer für die Heimelf.

Tore 0:1 Fritsch (7.), 0:2 Gold (20.), 0:3 Gangl (25.), 0:4 Gold (28.), 0:5 Gold (34.), 0:6 Fritsch (40.), 0:7 Gold (55.), 1:7 Hirsch (58.), 2:7 Hirsch (80.), 2:8 Fritsch (83.) Zuschauer 70.

Inchenhofens Spielertrainer Maximilian Heilgemeir sprach von einem Arbeitssieg. Die Stotzarder führten durch ein Tor von Michael Erhard, ehe der TSV das Spiel durch Treffer von Sebastian Schneider und Elias Landspeck drehte. Thomas Mair erhöhte per Kopf auf 3:1. Nach der Halbzeit flachte das Spiel ab. Stotzard kam durch Lechner zum Anschlusstreffer. Nach diesem Weckruf erhöhten die Leahada das Tempo und Landsbeck machte mit zwei weiteren Toren alles klar.

Tore 0:1 Erhard (6.), 1:1 Schneider (26.), 2:1 Landsbeck (31.), 3:1 Mair (43.), 3:2 Lechner (65.), 4:2 Landsbeck (84.), 5:2 Landsbeck (88.) Zuschauer 120

Tore 1:0 Kölbl (19.), 1:1 Ibraimovic (38.), 1:2 Zach (44.), 2:2 Groß (58.), 2:3 Ibraimovic (60.), 2:4 Zach (65.) Zus. 150.

A-Klasse Ost

Der Spitzenreiter führte nach einer halben Stunde bereits klar mit 3:0. Doch nach der Pause traute nicht nur DJK-Pressesprecher Sigi Haas seinen Augen nicht mehr. Gebenhofen übertrieb das Einzelspiel und machte den Gast stark. Dieser glich in der regulären Spielzeit zum 3:3 aus. Marcus Klein vergab einen Foulelfmeter für Gebenhofen. In der Nachspielzeit brachte Patrick Steinkampf den Gast in Führung. Philip Bachmeir glich im Gegenzug aus. Spielertrainer Vincent Aumiller erzielte in der Schlusssekunde den 5:4-Siegtreffer für die DJK.

Tore 1:0 Bachmeir (15.), 2:0 Klein (19.), 3:0 Wanner (25.), 3:1 Rieger (60.), 3:2 Göddert (65.), 3:3 Steger (67.), 3:4 Steinkampf (90+2), 4:4 Bachmeir (90+4), 5:4 Aumiller (90+5) Gelb-Rot Mercer (89. SVW) Zuschauer 70.

Drei Treffer von Jonas Schieg reichten Dasing nicht zum Sieg.

Tore 1:0 Schieg (1.), 2:0 Schieg (5.), 2:1 Baur (7.), 2:2 Haas (10.), 3:2 Schieg (78.), 3:3 Gaag (90.) Zuschauer 80.

Bei diesem offenen Schlagabtausch lag Mühlhausen viermal in Führung. Erst in der 90. Minute glich Sielenbach zum 4:4 aus.

Tore 1:0 Tolj (5.), 1:1 Haug (44.), 2:1 Tolj (48.), 2:2 Ankner (52.), 3:2 Dodaro (60.), 3:3 Burkhardt (65. Eigentor), 4:3 Falkowsky (81.), 4:4 Stepper (90.) Zus. 80.

Tore 0:1 Knoll (22.), 0:2 Tangara (28.), 0:3 Tangara (89.) Gelb-Rot Treffler (87./BCR) Knoll (65./SVM) Zus. 50.

A-Klasse Aichach

Keine Blöße gab sich Spitzenreiter Mauerbach bei den Möslern. Konstantin Miesl erzielte nach der starken Anfangsphase die Führung. Co-Spielertrainer Christoph Kratzenberger legte den zweiten Treffer nach und Daniel Schapfl machte nach einer Stunde alles klar.

Tore 0:1 Miesl (19.), 0:2 Kratzenberger (41.), 0:3 Schapfl (60.) Zuschauer 20.

Co-Spielertrainer Roman Redl traf für Schiltberg zum 2:1-Arbeitssieg.

Tore 1:0 Lenz (15.), 1:1 Berger (20.), 1:2 Redl (25.) Zuschauer 35.

Tore 0:1 Kamara (19.), 0:2 Sentürk (61.), 0:3 Hoti (65.) Zuschauer 20. (r.r)

