17:39 Uhr

Nachruf: Skiclub trauert um Ex-Abteilungsleiter Reinhard Müller

Reinhard Müller war von 2008 bis 2017 Leiter der Abteilung Ski des TSV Aichach. Nun ist Müller im Alter von 72 Jahren gestorben.

Der Skiclub Aichach trauert um Reinhard Müller. Der langjährige Abteilungsleiter starb am Donnerstag kurz vor seinem 73. Geburtstag. Birgit Rümmelein, die 2017 seine Nachfolge an der Spitze der Abteilung im TSV Aichach antrat, würdigt die Verdienste des Verstorbenen: „Der Skiclub war immer wichtig für ihn, das war sein Leben. Er hat viel gearbeitet im Sinne des Vereins.“ Müller war von 2008 bis 2017 Abteilungsleiter. Zuletzt sei Müller längere Zeit krank gewesen, dennoch geriet er in der Abteilung nicht in Vergessenheit. Rümmelein: „Wir haben immer vom Reinhard gesprochen, auch wenn er weg war. Er war das Zentrum.“

Nachruf: Reinhard Müller blieb dem Skiclub Aichach treu

Müller engagierte sich für die Skifahrer schon vor seiner Zeit als Chef. Seine Nachfolgerin im Amt versichert: „Er war bei allen Veranstaltungen dabei. Er hat viel in die Wege geleitet und dirigiert.“ Außerdem sei er ein ausgesprochen humorvoller Mensch gewesen, den nun die Aichacher Skifahrer und ebenso der TSV Aichach vermissen werden.

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Freitag um 14 Uhr am Neuen Friedhof in Aichach statt. (jeb)

