16:32 Uhr

Petersdorf bringt auch Aichach zu Fall Lokalsport

Der SSV Alsmoos-Petersdorf (links Marco Lechner im Zweikampf mit Aichachs David Burghart) marschiert nach dem 4:2-Erfolg in der Paarstadt weiter in Richtung Spitzenplätze. Der FC Affing konnte den Platz an der Sonne verteidigen. Fotos: Sebastian Richly (2), Peter Kleist

Der SSV ist dank Simonovic nach dem fünften Sieg in Serie weiter im Aufwind. Das Spitzentrio gibt sich keine Blöße. Rehling kassiert Rückschlag in Langenmosen.

Das Spitzentrio der Kreisliga Ost war an diesem Spieltag erfolgreich. Nicht abschütteln lässt sich der SSV Alsmoos-Petersdorf, der den fünften Dreier in Folge einfuhr.

Aichach– Alsm.-Petersdorf 2:4

Die Fußballer des BC Aichach waren am Sonntag nicht gut auf den Schiedsrichter zu sprechen. Bei der 2:4-Niederlage gegen den SSV Alsmoos-Petersdorf fühlten sie sich von Andreas Leisch aus Ilmmünster benachteiligt. „Das war schon sehr grenzwertig“, berichtete „Icke“ Wiener, der an den Knackpunkt der Partie in der 81. Minute dachte. Vor dem Strafraum der Gäste habe der Neutrale den Aichachern einen Freistoß verweigert. Im Gegenzug sah Leon Fischer gegen Stefan Simonovic keine andere Möglichkeit mehr, als ihn am Trikot zu ziehen. Dafür gab’s Gelb-Rot, den Freistoß verwandelte Simonovic zum 2:3, der wenig später ein Solo zum Endstand abschloss. Stefan Simonovic war einmal mehr der überragende Akteur, er erzielte drei Tore und bereitete eins vor. Dabei handelte es sich um das 0:2 durch Frank Mazur, der nach Aussage von Wiener im Abseits gestanden war. Die Hausherren verpassten einige Chancen, mussten in der Abwehr gleich drei Stammspieler ersetzen, traten aber wesentlich besser auf als kürzlich gegen Langenmosen. Nach der Pause glich Aichach zum 2:2 aus, wartete danach vergebens auf einen Foulelfmeter, als Marcus Wehren von hinten geschubst worden war. (jeb)

Griesbeckerzell – Gerolsbach 4:1

Die Serie des SC Griesbeckerzell, der am Sonntag das Heimspiel gegen den FC Gerolsbach mit 4:1 für sich entschied, wird immer beeindruckender. Von den vergangenen 14 Punktspielen gewannen die Zeller nicht weniger als zwölf, eines ging verloren und ein weiteres endete remis. Gegen den FCG lagen sie zur Pause noch mit 0:1 in Rückstand. Roman Redl war nach einem langen Zuspiel erfolgreich. Nach der Pause lief es richtig gut für den SCG. Maximilian Kopp eroberte den Ball an der 16-Meter-Linie von Gerolsbach, sein Schuss prallte ab. So kam Manuel Schweizer zum Ausgleich. Nach einem Freistoß beförderte Sergej Scheifel den Ball per Kopf an den Pfosten, Tobias Wiesmüller nutzte die Chance mit einem Schuss zum 2:1. In diesem Stil ging’s munter weiter. Scheifel erhöhte nach einer Vorarbeit von Rimon Shushe, der später nach einer Einzelleistung den rechten Innenpfosten traf. Von dort sprang die Kugel zum 4:1 in die Maschen. „In der zweiten Halbzeit haben wir aufgedreht, von der Einstellung her kann man den Jungs keinen Vorwurf machen“, kommentierte Benedikt Oswald den Erfolg. Nach dem 3:1 sei der Widerstand der Gäste erlahmt. (jeb)

Bergim Gau – FC Affing 0:3

Der Tabellenführer aus Affing gewann souverän beim Schlusslicht. Die Gäste waren vom Anpfiff weg überlegen und hatten in den ersten 20 Minuten die eine oder andere gute Tormöglichkeit. Die verdiente Führung fiel in der 25. Minute nach einem langen Pass auf Nino Kindermann, der locker zur Führung einschob. Keine 180 Sekunden später foulte Manuel Sojer Affings Marco Wanner im Strafraum und der gut leitende Schiedsrichter Wolfgang Tretter zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Den Strafstoß konnte jedoch Wolfgang Seel parieren. Kurz vor dem Halbzeitpfiff dann die große Möglichkeit für den BSV. Nach einer Freistoßflanke stand Stefan Bichler goldrichtig, köpfte den Ball jedoch knapp drüber (40.). Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielgeschehen wenig. Die Hausherren kämpften leidenschaftlich. Die Gäste hingegen wollten die Entscheidung und drängten auf das 2:0. Dafür war erneut Kindermann zuständig. Der FC Affing hatte viele Möglichkeiten und hätte durchaus höher gewinnen können. Die Elf von der Frechholzhauser Straße vergab beste Chancen. Kurz vor dem Spielende markierte Maximilian Merwald per Elfmeter den Endstand, da zuvor Tobias Mayr einen Affinger Akteur im Strafraum unfair von den Beinen geholt hatte. (bich)

Feldheim – TSV Pöttmes 0:2

Die Gäste aus Pöttmes begannen die Partie sehr druckvoll und drängten den heimischen SVF sofort in seine Hälfte. Nach einem kurz ausgeführten Freistoß setzte Mariusz Suszko den Ball knapp über das Gehäuse. Ein paar Minuten später stand es 0:1; nach einer missglückten Abwehraktion fiel der Ball genau vor die Füße von Martin Froncek, der aus kurzer Distanz keine Mühe hatte. Feldheim kam nun besser ins Spiel und hatte durch Dominik Riegel die große Chance auf den schnellen Ausgleich, sein Schuss verfehlte das Gehäuse jedoch knapp. Im zweiten Abschnitt waren die Gäste zunächst über Freistöße gefährlich, scheiterten aber jeweils knapp. Nach einem mustergültigen Konter über den schnellen Serge Yohoua hatte Suszko keine Mühe, aus kurzer Distanz auf 0:2 zu erhöhen (72.). Feldheim hatte noch eine Riesengelegenheit, André Fuchs scheiterte mit einem Handelfmeter aber an Gäste-Schlussmann Christoph Heckert (81.). (svf)

Langenmosen – TSV Rehling 2:1

Gegen den noch nicht geretteten TSV Rehling gewann die DJK Langenmosen ihr Heimspiel mit 2:1. Spielertrainer Florian Wenger verwandelte einen an ihm selbst verursachten Elfmeter zum 1:0 (3.). Nur zwei Minuten später stand es nach einem Eigentor und einer Verkettung von DJK-Fehlern 1:1 (5.). Nach zwei guten Gäste-Chancen, die Maxi Oswald im Tor zunichtemachte, donnerte Florian Wenger einen Freistoß aus rund 25 Metern fulminant ans Lattenkreuz (34.). Kurz vor der Pause sah Florian Bader nach absichtlichem Handspiel knapp hinter der Mittellinie und dem Vereiteln einer klaren Torchance die Rote Karte. In Unterzahl agierten die Blauweißen aber besser und waren klar überlegen. In der 76. Minute wurde Wenger erneut im Strafraum regelwidrig gebremst. Er verwandelte selbst zum 2:1-Endstand. Zugleich war es Wengers 18. Saisontreffer. (djk)

FC Stätzling II – Rinnenthal 1:4

Auf einen Mann waren die Stätzlinger gar nicht gut zu sprechen: auf Schiedsrichter Patrick Beutmiller. Der hatte vor dem 3:1 für Rinnenthal einen strittigen Freistoß für die Gäste gepfiffen, der diese Partie in der 90. Minute schließlich entschied. Es war ein Duell, das lange keine Höhepunkte aufwies. Die Rinnenthaler waren früh durch einen 30-Meter-Schuss von Agustin Barbano in Führung gegangen. Nach dem Seitenwechsel machten die abstiegsbedrohten Hausherren mehr Druck und wurden in der 57. Minute für ihr Engagement belohnt. Jolko Liedtke machte aus dem Gewühl heraus das 1:1. Nun wollten die Stätzlinger mehr – und wurden bestraft. Mit einem klasse Pass hebelte Barbano die FCS-Abwehr aus, Martin Birkmeier ging auf und davon und traf nach 74 Minuten zum 2:1 für den Gast. Wer weiß, wie die Partie gelaufen wäre, hätte der FCS in der 76. Minute seine Dreifachchance zum 2:2 genutzt. Erst traf Sebastian Kneer die Latte, den Abpraller köpfte Marco Heckmeier genau auf BCR-Keeper Fuhrmann, der auch Heckmeiers zweiten Versuch vereitelte. In der 90. Minute bereitete Tobias Friedl das 3:1 für Rinnenthal nach einem Freistoß vor – wieder vollendete Martin Birkmeier. Und in der zweiten Minute der Nachspielzeit vertändelte Jolko Liedtke an der Mittellinie den Ball, Elias Bradl ging auf und davon, umspielte auch noch Torhüter Bader und schob zum 4:1 für Rinnenthal ein. (AN)

Münster– Untermaxfeld 0:2

Die 0:2-Heimniederlage des SVM gegen Untermaxfeld geht in Ordnung, weil die Hausherren nicht gut spielten. Schiedsrichter Wolfgang Inderwies löste in Halbzeit zwei mit seinen Entscheidungen – darunter zwei Platzverweise für die Münsteraner – Kopfschütteln aus. (AN)

