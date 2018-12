03.12.2018

Pflicht vor Pause erfüllt, mehr nicht Lokalsport

Schnee liegt nicht, aber jetzt sind die Fußballer aus der Region endgültig in der Winterpause. Gespielt wurde noch in Affing und Hollenbach.

Affing verpasst beim 2:0-Heimsieg über TSG Thannhausen einen deutlich höheren Sieg. Haci Ay wird eingewechselt und trifft in der Nachspielzeit gegen das Schlusslicht

Von Johann Eibl

Mund abwischen, abhaken und dann ab in die Winterpause: Das war die Devise für den FC Affing nach seinem 2:0-Heimsieg im Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga Nord gegen die TSG Thannhausen. Dass er sich im Duell der Aufsteiger auf komfortable 35 Punkte verbessert hat, das war der wichtigste und wertvollste Aspekt. Glanzvoll freilich war die Vorstellung mitnichten. Gegen einen Kontrahenten, der bisweilen schon Probleme mit einem Torabstoß hat, müssen mehr als nur zwei Treffer gelingen.

Das Interesse am Fußballfinale 2018 im Freien hielt sich in Grenzen. Wer es gestern vorgezogen hatte, einen Bogen um die Anlage des FC Affing zu schlagen, und stattdessen einen Fernsehnachmittag auf dem Sofa zu verbringen, der war nicht unbedingt schlecht beraten. Thannhausen zeigte gleich in den ersten Szenen, wo der Schuh drück. Bereits das kleine Fußball-Einmaleins bereitet diesem Aufsteiger enorme Probleme, viele Bälle landen im Aus und/oder in den Füßen des Gegners. Und der passte sich dem mäßigen Niveau der TSG an, die in dieser Verfassung auch in der Kreisliga ihre liebe Not hätte. Die Affinger schalteten sehr schnell einen Gang zurück, weil sie sich sicher wähnten, sie würden das Duell mit dem Schlusslicht auch mit angezogener Handbremse gewinnen.

Einen Treffer erzielten die Hausherren vor der Pause. Nach einer Flanke von der linken Seite konnte Thannhausen nicht klären, Nino Kindermann war der Profiteur. Erwähnenswert war ansonsten im ersten Abschnitt nur noch ein Freistoß von Ronny Roth, mit dem er aber den Keeper nicht in Verlegenheit bringen konnte. In der Schlussphase agierten die Gäste nach einer Gelb-Roten Karte für Ibrahim Selimaj in Unterzahl. Es dauerte aber in die Nachspielzeit hinein, ehe die Affinger wenigstens Tor Nummer zwei erzielten. Haci Ay ließ gegen die in diesem Fall schlecht organisierte Abwehr auch noch den Keeper aussteigen und beförderte die Kugel über die Linie. Wenigstens die Entscheidung von Trainer Marc-Abu Al-Jajeh, mit Ay für ihn frischen Wind aufs Feld zu bringen, hatte sich als richtig erwiesen.

Der Platz war übrigens tadellos zu bespielen. Die Affinger versuchten sich in der zweiten Halbzeit wiederholt mit Fernschüssen, einige Male stellten sie sich auch ungeschickt an. Und bei einem Lattenschuss von Florian Tremmel hatten sie ganz einfach Pech. Einem FCA-Kicker wurde die Freude auf die Winterpause vermiest. Florian Kronthaler schied verletzt aus. Es besteht der Verdacht auf einen Muskelfaserrriss. Torhüter Noah Schwerer wurde nur einmal so richtig gefordert, das war bei einem Freistoß von Omer Yilmaz.

FC Affing Scherer, Tremmel, Kalkan, Krebs, Lipp, Jorsch, Merwald, Kronthaler (77. Dörr), Al-Jajeh (69. Ay), Roth, Kindermann (51. Jusufovic).

TSG Thannhausen Hakin, Morina, Gschrey (54. Hoti), Grmaca, Haboubi, Stempfle, Abuska (80. Gedikli), Yildiz, Berisha, Selimaj, Yilmaz.

Tore 1:0 Kindermann (39.), 2:0 Ay (90. + 1) Schiedsrichter Heuberger (Möttingen) Zuschauer 75 Gelb-Rote Karte Selimaj (Thannhausen/81./wiederholtes Foul).

