21.09.2018

Pöttmes kämpft ohne Yohoua gegen den Abstieg Lokalsport

Szenen wie diese sucht man in der Kreisliga Ost künftig vergeblich: Der TSV Pöttmes und Stürmer Serge Yohoua (Mitte) gehen in Zukunft getrennte Wege. Spielertrainer Mariusz Suszko hadert derweil mit der Personalsituation beim TSV und stellt sich auf Abstiegskampf ein.

TSV trennt sich von Star-Stürmer und korrigiert das Saisonziel. Für Spielertrainer Mariusz Suszko hat künftig der Kampf um den Ligaverbleib oberste Priorität.

Von Christoph Lotter

Für die Fußballer des TSV Pöttmes läuft es aktuell alles andere als rund in der Kreisliga Ost. Viel hatte man sich beim TSV vorgenommen, mindestens oben mitspielen, war das erklärte Saisonziel. Nach sieben Spieltagen muss man in Pöttmes jedoch der Realität ins Auge blicken: „Da gibt es nichts schönzureden, wir haben uns auf den Abstiegskampf besonnen“, erklärt Spielertrainer Mariusz Suszko.

Zehn Punkte hat der TSV vorzuweisen. Lediglich drei Zähler trennen Pöttmes vom Relegationsplatz. „Die Situation ist alles andere als rosig“, gesteht Suszko. Als einen der Hauptgründe für die Misere hat der 31-Jährige die Personalsituation ausgemacht. Mit Zoltan Szilvasi, Granit Gabrica und Julian Schlaegel fehlen ihm gleich drei Kicker langfristig aufgrund von Kreuzbandrissen. Bei der Partie am Sonntag beim SV Münster (Anpfiff 15 Uhr) wird zudem Martin Brodowski nicht im Kader stehen. Der Kapitän sah am vergangenen Wochenende beim 3:0-Sieg des TSV gegen Lechhausen eine Rote Karte. „Im Training sind wir teilweise nur sechs bis sieben Leute, maximal acht“, bemängelt Suszko. Das sei schlecht, er könne viele Übungen schlicht nicht durchführen. Ohnehin habe er nur einen kleinen Kader zur Verfügung, zu den Verletzten kämen regelmäßig noch Kranke und Schichtarbeiter, die fehlen. „Wir sind gut in die Saison gestartet, haben die ersten drei Spiele sieben Punkte geholt, dann begann die Verletzungsmisere“, erklärt der Spielertrainer. In den sieben Partien habe er die Viererkette fünf Mal umstellen müssen, das mache sich eben bemerkbar, sagt er.

„Er hat unsere Erwartungen nicht erfüllt“

Zu allem Überfluss trennte sich der TSV am vergangenen Wochenende von Star-Stürmer Serge Yohoua, der schon in der Bayernliga für den FC Pipinsried und den TSV Rain auf Torejagd ging. Dessen Eskapaden wolle man nicht weiter mitmachen, hieß es in einer Mitteilung des Vereins. Für Suszko habe die Trennung vor allem sportliche Gründe: „Eskapaden ist ein schlimmes Wort, dazu kann ich nicht viel sagen. Aus meiner Sicht war das eine sportliche Entscheidung.“ Viel habe er sich von Yohoua erwartet, viel zu wenig davon habe der 29-Jährige letztlich auf dem Rasen gezeigt: „Er hat unsere Erwartungen nicht erfüllt.“ Es sei Yohoua schwergefallen, sich an die Kreisliga anzupassen, so der Pöttmeser Spielertrainer: „Da wird einfach ein anderer Fußball gespielt. Er hat sich nicht wohlgefühlt. Das hat man ihm angemerkt, die Lust und der Spaß haben gefehlt.“ Weil der Knoten bei dem Stürmer bis zuletzt nicht geplatzt sei, folgte nun die Trennung.

Das gehöre eben zum Geschäft, erklärt Suszko. Ihm selbst sei Vergleichbares bereits zwei Mal in seiner Karriere passiert: „Er ist ein super Typ und wird sicher wieder einen Verein finden“, sagt der 31-Jährige. Für ihn selbst sei die Sache abgehakt, er blicke nach vorne. Nebst der Entscheidung in der Personalie Yohoua hatte Pöttmes nämlich etwas zu feiern. „Der Sieg gegen Lechhausen war enorm wichtig für unsere Moral“, so der Spielertrainer. Der Gegner hätte ebenfalls Chancen gehabt, „diesmal hatten wir aber das Glück auf unserer Seite.“ Nach dem bitteren Platzverweis gegen Brodowski habe es sein Team super runtergespielt und die Partie am Ende verdient gewonnen.

Am Sonntag wartet mit dem SV Münster nun eine „Achterbahnmannschaft“, wie es Suszko nennt, auf den TSV. „Wir werden mit Sicherheit den Fußball nicht zelebrieren, sagt er. Wichtig sei vielmehr, in der Defensive sicher zu stehen und vorne die Chancen eiskalt zu nutzen. „Wir wollen wieder in Fahrwasser kommen, die uns da unten rausbringen“, erklärt Suszko. Sein Ziel sei es, sich zu stabilisieren und möglichst schnell ins gesicherte Mittelfeld zu rücken. Dafür braucht er am Wochenende drei Punkte.

„Wir blicken positiv nach vorne“, so der 31-Jährige. Das Spiel gegen den Tabellennachbarn werde jedoch ganz schön schwer. Mit 19 Gegentoren ist Münster zwar die Schießbude der Liga, im Angriff sei das Team jedoch keineswegs zu unterschätzen, warnt Suszko: „Die sind immer für eine Überraschung gut – das macht zum Beispiel der Erfolg gegen Griesbeckerzell deutlich. Wir wollen aber an den Sieg gegen Lechhausen anknüpfen.“

