Schönbach legt nach

Zweiter Durchgang im Rundenwettkampf des Sportschützengaus Aichach

Zum Auftakt des Rundenwettkampfs im Sportschützengau Aichach nahm Schönbach in der Gauoberliga Luftgewehr mit einem knappen Sieg die Punkte aus Oberbernbach mit und legte nun in Runde zwei im Heimkampf gegen Hollenbach nach. Bemerkenswert war der eindrucksvolle Sieg der Oberbernbacher in Rehling. Mit diesem Ergebnis von 1528 Ringen hätten sie die Punkte in Runde eins auch behalten. Mainbach I wahrt mit einem Sieg in Gallenbach den Anschluss zum Tabellenführer. Bestschütze der Gauoberliga war Thomas Stegmayer aus Oberbernbach mit 386 Ringen.

Auch in beiden Gruppen der Gauliga gibt es jeweils ein Duo an der Tabellenspitze. Sowohl Todtenweis II als auch Schiltberg I wahren die reine Weste in der Gruppe 1 und holen den zweiten Sieg im zweiten Wettkampf. Dabei erzielen die jungen Wilden aus Todtenweis zum zweiten Mal als einziges Team der zwei Gauliga-Gruppen ein Ergebnis über 1500 Ringe. In der Gruppe 2 sind es die Mannschaften aus Igenhausen I und Sainbach I, die ohne Punktverlust an der Tabellenspitze stehen. Bestschützin der Gauliga war Hannah Rott aus Todtenweis mit 385 Ringen.

In der Gruppe 1 der A-Klasse ist es schon etwas ausgeglichener. Igenhausen II holt den zweiten Sieg in dieser Saison gegen Klingen. Die zwei Verfolger Eisingersdorf II und Unterbernbach I trafen im direkten Duell aufeinander und trennten sich tatsächlich mit einem Unentschieden. Hier muss man sich vor Augen halten, dass im Schützensport zwei Mannschaften jeweils 160 Schüsse abgeben und am Ende beide exakt die gleiche Ringzahl erzielen.

Die Luftpistolenschützen aus Griesbeckerzell I bleiben Tabellenführer in der Gauliga. Mit 1395:1353 Ringen setzten sie sich souverän gegen Walchshofen I durch. Knapp war es dagegen in der Partie zwischen Oberbernbach I und Eisingersdorf I. Mit gerade einmal einem Ring mehr entschied Eisingersdorf I diesen Wettkampf für sich und konnte die Punkte aus Oberbernbach mitnehmen.

Die Rundenwettkampfleitung weist die Vereine darauf hin, dass es im Rundenwettkampf der Jugend möglich ist, zusammen mit einem benachbarten Verein über eine Schießgemeinschaft eine Mannschaft zu melden. Alle Jugendleiter im Gau werden hierzu in dieser Woche angeschrieben. (AZ)