Schiltberg rutscht in Runde zwei Lokalsport

Gebenhofen feiert Kantersieg. Dasing setzt ein Ausrufezeichen. Interessante Duelle am Mittwoch.

Aichach-Friedberg So manche Überraschung gab es in der ersten Runde des Toto-Pokals auf Kreisebene. Aber auch hohe Favoritensiege gab es am Mittwochabend. Die ein oder andere Partie war spannend bis zum Schluss und musste sogar durch Elfmeterschießen entschieden werden.

So wie das Derby zwischen dem TSV Schiltberg und dem TSV Sielenbach. Beide Teams stiegen in der vergangenen Saison ab. Schiltberg in die B-Klasse und Sielenbach in die A-Klasse. Am Ende setzte sich der Außenseiter mit 7:5 nach Elfmeterschießen durch. Gleich zwei Sielenbacher Schützen vergaben vom Elfmeterpunkt, während die Schiltberger eiskalt blieben. Florian Endres ließ sein Team schließlich jubeln. Dabei begann die Partie nicht gut für die Hausherren. Bereits nach 13 Minuten erzielte Robert Haug die Gästeführung. Das Team des neuen Spielertrainers Dominik Bichler schlug aber noch vor der Pause zurück. Daniel Ziegenaus und Markus Langer drehten innerhalb von acht Minuten die Partie. Als Langer kurz nach dem Seitenwechsel erneut traf, sah alles nach einem Heimsieg aus. Doch die Mannschaft von Spielertrainer Lucas Meisetschläger schlug zurück. Johannes Schweiger (60.) und Maximilian Hofner (69.) erzwangen das Elfmeterschießen. Der TSV trifft in der zweiten Runde am Mittwoch um 18.30 Uhr auf den SSV-Alsmoos-Petersdorf.

In Runde zwei steht auch der TSV Dasing, der beim Kreisligisten DJK Lechhausen mit 4:1 ein Ausrufezeichen setzte. Einen echten Kantersieg fuhr die DJK Gebenhofen-Anwalting ein. Im Affinger Stadtderby beim TSV Mühlhausen gewann die DJK mit 7:1. (sry-)

Weitere Ergebnisse

SV Hörzhausen - SV Baar 7:1

SV Echsheim – Thierhaupten 1:0

SF Friedberg – Öz Akdeniz Augsburg 8:0

FC Hochzoll – SV Wulfertshausen 8:6 n. E.

