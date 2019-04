17:00 Uhr

Schnelles Feld bei Straßenmeisterschaften in Aichach

Der LC Aichach hofft neben Laufprofis auch auf viele Hobbyläufer für die bayerischen Meisterschaften am 12. Mai. Meldeschluss ist am 30. April um Mitternacht.

Von Horst Kramer

Der Countdown für die bayerischen Meisterschaften über zehn Kilometer in Aichach läuft. Am Sonntag, 12. Mai, werden Bayerns schnellste Straßenläuferinnen und -läufer auf dem Parcours in der Schulstraße, Martinstraße, Wilhelm-Wernseher-Straße, Werderstraße, Oskar-von-Miller-Straße und Am Plattenberg ermittelt. Zu Wochenanfang waren 144 Läufer aus 47 bayerischen Vereinen angemeldet.

Die schnellsten Meldezeiten weisen bei den Herren Sebastian Reinwand (TSG Roth, 29:05 Minuten), Johannes Hillebrand (LG Stadtwerke München, 31:38) und Tobias Gröbl (LG Zusam, 32:07) auf. Schon an vierter Stelle folgt der Adelzhausener Benjamin Dillitz (LG Stadtwerke München, 32:48).

Bei den Frauen können bis dato Maria Kerres (SCW Regensburg, 35:06), Marina Rappold (LG Telis Finanz Regensburg, 36:11) und Yvonne Kleiner (LG Stadtwerke München, 37:25) die besten aktuellen Resultate vorweisen.

Aichacher Läufer haben gute Chancen

Klar, dass auch viele Lokalmatadore des LC Aichach am Start sein werden, so Michael Harlacher (35:40), Georg Steinherr (35:10) oder Alexander Wehle (36:45) bei den Herren. Steinherr hat dabei gute Chancen, das M50-Podest zu erklimmen. Einige schnelle LCA-Athletinnen wie Hannah Sassnink (39:27) oder Verena Bayr (47:49) sind ebenfalls unterwegs. Meldeschluss ist der Dienstag, 30. April, um Mitternacht.

Für die Kinderrennen und den Hobbylauf über fünf Kilometer gilt diese Meldefrist nicht. Hier sind weiterhin Anmeldungen über www.lcaichach.de möglich oder am Veranstaltungstag bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start. Der LCA-Vorsitzende Josef Lechner betont: „Wir freuen uns auch auf Hobby- und Genussläufer. Der Tag wird sicherlich für alle Teilnehmer ein Erlebnis.“

Die Veranstaltung beginnt um 9.30 Uhr mit einem Ein-Kilometer-Rennen für Kinder und Jugendliche der Altersklassen U12 bis U16. Eine Viertelstunde später wird der Hobbylauf (zwei Runden) angeschossen. Um 10.30 Uhr gehen dann die Meisterschaftsteilnehmer auf die Strecke (vier Runden). Der Kurs ist amtlich vermessen. Duschen und Umkleiden stehen im Landkreisstadion zur Verfügung. Die Strecke ist zwischen 8.30 Uhr und etwa zwölf Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

