Simon Fischer kommt aus dem Jubeln nicht mehr raus

Pöttmeser trifft gleich fünfmal. Pipinsried feiert gelungene Generalprobe. Affing schießt Rehling ab

Während die Bezirksligisten aus dem Wittelsbacher Land sich schon seit Längerem in der Vorbereitung befinden, sind die Teams auf Kreisebene gerade erst gestartet bzw. starten erst in dieser Woche in die Vorbereitung. Bayernligist FC Pipinsried befindet sich dagegen schon im Endspurt, denn am Samstag bestreitet das Team des Trainerduos Muriz Salemovic/Fabian Hürzeler bereits sein erstes Punktspiel. Bei der Generalprobe konnte der FCP schon einmal überzeugen. Überzeugen konnte auf Simon Fischer. Der ehemalige Pipinsrieder traf für seinen aktuellen Verein, den TSV Pöttmes, gleich fünf Mal. Beim FC Ehekirchen spielte Ex-Spielertrainer Michael Panknin und trifft sogar, Aindling unterlag künftigen Konkurrenten.

Rehling – FC Affing 1:7

Eine deutliche Niederlage gab es für den Kreisligaabsteiger gegen den Bezirksligisten. Neuzugang Dominik Wojtyna markierte den zwischenzeitlichen Ausgleich für den TSV, dann übernahm allerdings der FCA das Zepter und schraubte das Ergebnis innerhalb von etwas als einer halben Stunde auf 1:7. Nino Kindermann gelang dabei ein lupenreiner Hattrick. Beim Team der neuen Trainer Stefan Bussay und Marco Baur fehlten allerdings auch einige Stammkräfte. Hinzu kam, dass die Rehlinger erst seit Dienstag im Training sind. (AN)

Tore 0:1 von Peinen (11.), 1:1 Wojtyna (36.), 1:2, 1:3 Schacherl (43. und 45.), 1:4, 1:5, 1:6 Kindermann (48., 55. und 62.), 1:7 Reiter (67.)

Ecknach – Ichenhausen 8:0

Nach der Niederlage im ersten Test, feierte der VfL Ecknach nun einen 8:0-Erfolg über Grün-Weiß Ichenhausen. Mann des Spiels war einmal mehr Michael Eibel, der gleich vier Treffer erzielte. (AN)

Tore 1:0 Eibel (18.), 2:0 Jusczak (29.), 3:0 Eibel (35./Elfmeter), 4:0 Zakari (43.), 5:0, 6:0 Eibel (47. und 59.), 7:0 Korelko (78.), 8:0 Jung (84.)

Einen ungefährdeten Erfolg fuhr der Bezirksligist beim Kreisklassisten ein. Während vor der Pause Werner Meyer die Tore erzielte, war im zweiten Durchgang Namensvetter Alexander Mayr dran mit seinem Doppelpack. (AN)

Tore 0:1 Meyer (14.), 0:2 Meyer (44.), 0:3 Mayr (60.), 0:4 Mayr (80.)

Aindling – FC Stätzling 1:3

In diesem Duell der künftigen Bezirksligakonkurrenten und ehemaligen Landesligisten in Rehling siegte der FCS mit 3:1. (AN)

Tore 0:1 Tutschka (43.), 0:2 Acar (65.), 1:2 Schäffner (69.), 1:3 Odeh (72.)

Weitere Partien

– FC Pipinsried 0:9

Tore 0:1 Rech (7.), 0:2 Pigl (14.), 0:3 Muslimovic (31.), 0:4 Eigentor (36.), 0:5 Pigl (50.), 0:6 Muslimovic (53.), 0:7, 0:8, 0:9 Pigl (63., 78. und 83)

Klingen – TSKV Donauwörth 3:2

Tore 0:1 Darboe (29.), 1:1 Rösele (34.), 1:2 Cakir (52.), 2:2 Bernecker (73.), 3:2 Bernecker (82.)

SV Feldheim – FC Ehekirchen 1:6

Tore 0:1 Eigentor (4.), 0:1 C. Hollinger (5.), 1:2 Edel (10.), 1:3 Schmaus (17.), 1:4 Panknin (29./Foulelfmeter), 1:5 Hasenbichler (51.), 1:6 Schmaus (73.)

TSV Pöttmes – SG Wörnitzstein 6:1

Tore 1:0 Fischer (29.), 2:0 Brandner (46.), 3:0 Fischer (60.), 4:0 Korenik (61.), 5:0, 6:0 Fischer (72. und 79.), 6:1 Krez (82.)

FC Mertingen – FC Stätzling 0:0

Schrobenhausen – Pipinsried 0:11

Tore 0:1 Cipolla (6.), 0:2 Cekic (15.), 0:3 Rech (29.), 0:4 Muslimovic (43.), 0:5 Cekic (45.), 0:6 Cipolla (47.), 0:7, 0:8 Muslimovic (53. und 56.), 0:9 Wargalla (66.), 0:10 Zischler (68.), 0:11 Cekic (84.)

FC Affing – Türk Königsbrunn 1:2

Tore1:0 Reiter (13.), 1:1 Mutlu (45.), 1:2 Vural (68.)

BC Aichach – TSV Hohenwart 4:0

Tore1:0 Wehren (23.), 2:0 Schaffer (46.), 3:0 Rettenberger (63.), 4:0 Brunner (81.)

