17:00 Uhr

Sportlerwahl: Drei Sport-Asse verraten ihre Ziele Lokalsport

Die AN-Sportler des Jahres erhalten in der Redaktion ihre Trophäen. Hannah Sassnink, Sandra Hopfensitz und Alket Nrecaj verraten, was sie 2019 vorhaben.

Von Sebastian Richly

In der Sportart getrennt - im Erfolg vereint. Bei der Wahl zum AN-Sportler des Jahres 2018 machte Läuferin Hannah Sassnink das Rennen vor Kletterin Sandra Hopfensitz und Fußballer Alket Nrecaj (wir berichteten). Die Gewinner holten sich nun ihre wohlverdienten Preise in der Redaktion der Aichacher Nachrichten ab. Alle drei Sportler erhielten einen Einkaufsgutschein, den sie in bestimmten Geschäften im Wittelsbacher Land einlösen können. Der Sieger darf für 100 Euro einkaufen, der Zweitplatzierte für 75 Euro und der Dritte für 25 Euro.

Hannah Sassnink: Die Läuferin gewinnt die Abstimmung

Der Sie g bei der Sportlerwahl passt bei der 32-Jährigen ins Bild. Denn bei der Neu-Aichacherin läuft es, im wahrsten Sinne das Wortes. Im vergangenen Jahr überzeugte sie vor allem bei der Wintercrosslaufserie. In diesem Jahr knüpfte die gebürtige Münchnerin an ihre Leistungen an. Beim Dreikönigslauf in Aichach siegte sie mit deutlichem Vorsprung. Nicht ganz so groß war der Vorsprung bei unserer Abstimmung, die Freude aber umso größer. „Das ist schon eine tolle Sache, vor allem, weil ich noch gar nicht so lange hier bin“, so Sassnink, die im Juni in die Paarstadt kam. Auch 2019 hat die Läuferin einiges vor. Im Februar stehen die Schwäbischen Crossmeisterschaften an und im Sommer macht die 32-Jährige beim Aichacher Stadtlauf mit. Höhepunkt wird der Berlin Marathon sein. „Drei Stunden 20 habe ich mir vorgenommen“, so Sassnink, die im Personalmanagement in Schrobenhausen arbeitet. Was sie sich von ihrem Gutschein kaufen wird, steht noch nicht fest. „Entweder etwas für die Küche oder Sportklamotten – oder beides.“

Sportler des Jahres: Die Ziele sind ehrgeizig

Sandra Hopfensitz Die Kletterin weiß noch nicht, was sie sich vom Gewinn holen wird. Klarere Vorstellungen hat die 15-Jährige bei ihren sportlichen Zielen. „Ich will international klettern.“ Die Freienriederin möchte sich für den Europacup qualifizieren und misst sich unter anderem mit den Erwachsenen. Im vergangenen Jahr landete sie beim zwei Deutschen Jugendcups ganz weit vorne (Platz eins und zwei). Mit dem Bayernkader ist die Schülerin des Gymnasiums deutschlandweit bei Wettkämpfen am Start. Wenn es die Zeit zulässt, wird sie im April auch wieder bei der Landkreismeisterschaft in der Halle der heimischen DAV-Sektion Aichach an die Wand gehen.

Alket Nrecaj Definitiv in der Paarstadt aktiv ist 2019 der 16-Jährige. Mit der U17 des BC Aichach peilt der Kapitän Platz zwei in der Kreisliga an. Den Grundstein legten Nrecaj und Co. in der Hinserie. Insbesondere der Innenverteidiger überzeugte durch gute Leistungen. Mit seinem Team will er aber auch im Pokal weit kommen. Dafür ist er schon jetzt fleißig im Lauftraining. Wenn es dann Mitte Februar wieder auf den Rasen geht, sollen neue Fußballschuhe her. Die will sich der Schüler des Aichacher Deutschherren-Gymnasiums von seinem Einkaufsgutschein kaufen.

Themen Folgen