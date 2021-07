Sportporträt

vor 48 Min.

Wie sich Leichtathletik-Talent Daniel Funk aus Aichach nach oben kämpft

Plus Leichtathlet Daniel Funk lässt mit seinen starken Leistungen über 200 und 400 Meter aufhorchen. Der 16-jährige Kühbacher will einen Ausflug in eine andere Disziplin unternehmen

Von Johann Eibl

Diese Kombination darf man als nicht alltäglich werten. Daniel Funk ist dabei, sich als Läufer über 200 und 400 Metern einen Namen zu machen. Üblicherweise rennt ein Leichtathlet ausschließlich 400 Meter oder er sprintet 100 und 200 Meter. 2020 standen für den 16-jährigen Kühbacher noch die 300-Meter auf dem Programm. Bei den bayerischen Titelkämpfen wurde er Dritter und bei den schwäbischen Meisterschaften in 37,85 Sekunden. Wenn er sich an diese Vorstellung erinnert, dann spricht ein Anflug von - berechtigtem - Stolz aus seiner Stimme: „Das hat mir von der Zeit her Platz zwei beschert in Bayern in meiner Altersklasse.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

