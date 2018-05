vor 45 Min.

Vor Löwen-Spiel: Pipinsrieds Manuel Müller spricht Lokalsport

Vor dem Schlagerspiel gegen Sechzig spricht Pipinsrieds Torjäger Manuel Müller über die Stimmung und sein Verhältnis zu Löwen-Stürmer Sascha Mölders.

Von Sebastian Richly

Heute ist es endlich soweit, der FC Pipinsried empfängt den TSV 1860 München zum „Spiel des Lebens“. 7000 Fußballfans werden dann ins 560-Einwohner-Dorf kommen – mittendrin Manuel Müller. Der Stürmer des FC Pipinsried hat mit sieben Treffern seinen Anteil am vorzeitigen Klassenerhalt des Aufsteigers. Im Interview mit den Aichacher Nachrichten spricht der ehemalige Aindlinger Kicker über die Stimmung vor dem Schlagerspiel und sein Verhältnis zu Sascha Mölders.

Herr Müller, sind Sie schon aufgeregt?

Müller: Nicht wirklich. Wir hatten in den vergangenen Wochen so viele Spiele, dass wir das Löwen-Spiel bislang ausblenden konnten.

Aber Sie freuen sich schon auf das Spiel?

Müller: Natürlich. Die Vorfreude ist groß. Bei der Mannschaft, den Fans und dem ganzen Dorf. Wir kriegen mit, was die Leute alles machen. Es ist eine super Sache, was die alles auf die Beine stellen. Für viele ist es der Höhepunkt der Karriere.

Kommt es Ihnen entgegen, dass Sie am Donnerstag in Schalding den Klassenerhalt vorzeitig geschafft haben?

Müller: Natürlich. Wir können viel befreiter aufspielen. Bei einer Niederlage wäre es ein anderes Spiel geworden.

Diese Leistung haben Ihnen nicht viele zugetraut. Was macht den FCP so stark?

Müller: Wir haben gute Einzelspieler, aber bei uns stimmt es auch im Team. Jeder hat sein bestes für das gemeinsame Ziel gegeben.

Was hat sie gereizt, nochmals Regionalliga zu spielen?

Müller: In erster Linie die Gegner. Die Aussicht gegen die Löwen zu spielen, war zusätzlich ein Ansporn.

Trotz Ihrer Erfahrung haben Sie etwas Anlaufzeit gebraucht. Warum?

Müller: Wenn man in eine neue Mannschaft kommt, ist das normal. Ich habe lange auf mein erstes Tor warten müssen, mittlerweile läuft es aber. Zwei Spieltage habe ich noch Zeit, meine persönliche Vorgabe von zehn Treffern zu erreichen.

Zurück zu den Löwen. Welche Chancen rechnen Sie sich aus?

Müller: Wir sind klarer Außenseiter, werden dennoch alles versuchen und wollen die Löwen ärgern. Im Fußball ist alles möglich.

Wie kann man die Sechziger packen?

Müller: Gute Frage. Wir werden versuchen, Nadelstiche setzen. Gegen Bayern II hat es im Hinspiel ja auch geklappt, warum also nicht heute.

Manuel Müller uns sein gutes Verhältnis zu Sascha Mölders

In München gab es eine 0:3-Pleite. Dennoch ein tolles Erlebnis, oder?

Müller: Für die Jüngeren war das sicher eine ganz besondere Erfahrung. Ich bin einer der älteren Spieler und hab mit Ulm schon vor 20000 Fans gegen Fenerbahce Istanbul gespielt. Aber klar, im ausverkauften Grünwalder zu spielen, hat schon was.

Auf einen Spieler freuen Sie sich besonders...

Müller: ... Sascha Mölders. Er war in der vergangenen Saison mein Trainer beim SV Mering. Wir treffen uns ab und zu und stehen natürlich vor dem Spiel in ständigem Austausch.

Sie haben bestimmt eine Wette laufen?

Müller: Eine Wette gibt es nicht, aber ich habe ihm gesagt, dass ein 1:1 ein Topergebnis wäre. Die Löwen sind dann Meister und wir feiern mit. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir beide dazu die Tore schießen (lacht). Das wäre ein Traum. Sascha hat auch schon gesagt, dass wir das Bier kaltstellen sollen.

Kann man von so einem Spieler noch was lernen?

Müller: Klar. Ich habe in Mering sehr viel von ihm gelernt. Er hat Bundesliga-Erfahrung, als Stürmer kann man sich viel von ihm abschauen.

Was ist nach dem Spiel geplant?

Müller: Wir haben zwar in Schalding schon etwas gefeiert, allerdings mussten die meisten am Tag darauf arbeiten. Das wird am Samstag anders sein. Ich freue mich auf eine tolle Party mit dem Team, den Fans und auch den Löwen.

Der FC Pipinsried spielt auch nächstes Jahr in der Regionalliga. Dann wieder mit Torjäger Manuel Müller?

Müller: Das kann ich aktuell noch nicht sagen. Wir werden uns nach der Saison zusammensetzen.

