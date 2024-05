Obergriesbach verzweifelt im Topspiel - Rinnenthal Aufholjagd

Plus Der TSV Aindling II verliert, während Verfolger Rinnenthal II die Partie dreht. Der SV Obergriesbach verliert das Topspiel. Fairplay in der A-Klasse Aichach.

Überraschungen gab es sowohl in der A-Klasse Augsburg Ost, als auch der A-Klasse Aichach. Der TSV Aindling II unterlag dem TSV Friedberg II. Türkspor Aichach kontert Tabellenführer SV Waidhofen aus. Obergriesbach verliert das Topspiel.

WF Klingen – BC Aichach II 1:1