Fußball

vor 32 Min.

Adrianowytsch verlängert in Aindling

Plus Christian Adrianowytsch verlängert als Trainer beim TSV Aindling. Auch sonst setzt man am Schüsselhauser Kreuz auf Kontinuität.

Von Johann Eibl

Kontinuität oder Wechselspiele: Vor dieser Frage stehen die Sportvereine, wenn sie in der Winterpause Überlegungen darüber anstellen, wie es in der nächsten Fußballsaison in puncto Trainer aussehen soll. Die Führung des TSV Aindling hat sich für Alternative eins entschieden. Das bedeutet im Klartext: Für die erste Mannschaft wird auch in der Spielzeit 2022/23 Christian Adrianowytsch zuständig sein. Sein Assistent bleibt Benjamin Woltmann, der auch wieder mitkicken wird. Und für die Torhüter ist nach wie vor Florian Peischl zuständig. Auch beim Team zwei wird es keine Veränderung geben. Fabian Ettinger trägt zusammen mit Martin Baur die Verantwortung.

