Fußball

12:14 Uhr

FC Affing verlängert mit Trainerduo: Jorsch/Al-Jajeh gehen in fünfte Saison

In guten wie in schlechten Zeiten: Die Affinger Spielertrainer Tobias Jorsch (links) und Marc-Abdu Al-Jajeh gehen in ihre fünfte Saison.

Plus Tobias Jorsch und Marc-Abdu Al-Jajeh werden den FC Affing auch in der kommenden Saison coachen. Schlechte Nachrichten gibt es vom Sportgericht.

Von Sebastian Richly

Während viele Ligakonkurrenten schon im Winter beziehungsweise zur neuen Saison auf einen Wechsel auf der Kommandobrücke setzen, herrscht beim FC Affing Kontinuität in Sachen Trainerteam. Und so verlängerte der FCA nun erneut die Verträge mit dem Duo Tobias Jorsch und Marc-Abdu Al-Jajeh um ein weiteres Jahr bis 2023. Die beiden Freunde gehen ab Sommer dann in ihre fünfte Saison als Trainerduo an der Frechholzhauser Straße. Schlechte Nachrichten gibt es dagegen vom Sportgericht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen