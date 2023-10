Fußball-Kreisliga Ost

vor 35 Min.

Adelzhausen ärgert Spitzenreiter Aichach - Rinnenthal und Affing holen auf

Plus Beim Adelzhauser Sieg über den BC Aichach in der Fußball-Kreisliga Ost muss Feldspieler Jakob Braun ins Tor. Rinnenthal gewinnt das Stadtderby in Friedberg.

Tabellenführer BC Aichach hat das Derby gegen den BC Adelzhausen in der Fußball-Kreisliga Ost verloren, bleibt aber trotzdem an der Spitze. Die Verfolger, darunter der BC Rinnenthal und der FC Affing, haben aber Boden gut gemacht.

TSV Friedberg – Rinnenthal 1:2

Im Derby beim TSV Friedberg konnte der BC Rinnenthal einen, aufgrund der zweiten Halbzeit, auch verdienten Sieg einfahren. Friedberg begann schwungvoller. In der siebten Minute setzte sich Yildiz über rechts durch und Anzano verwertete den Rückpass von Glück zum 1:0. Rinnenthal tat sich schwer, ins Spiel zu kommen. Mit zunehmender Spieldauer wurde die Utz/Merwald-Elf aber sicherer und hatte sowohl durch Trinkl als auch durch Utz gute Möglichkeiten. Kurz vor dem Pausenpfiff war es so weit: Juppe wurde im Sechzehner zu Fall gebracht. Den Elfmeter verwandelte Utz gewohnt sicher zum 1:1-Pausenstand. In Halbzeit zwei belebte der eingewechselte Reisinger das Rinnenthaler Spiel. Fast jeder Angriff wurde vom ehemaligen Friedberger eingeleitet. Als die Hausherren eine berechtigte Zehn-Minuten-Strafe für Boser ausgesprochen bekamen, durften die Gästefans jubeln. Der eingewechselte Oswald spielte Utz frei. Dessen Querpass konnte Friedbergs Verteidiger Kayacik nur noch ins eigene Tor befördern (73.). Fast wäre der identische Angriff nur eine Minute später erneut von Erfolg gekrönt gewesen, aber Greim konnte das 1:3 verhindern. (tl)

