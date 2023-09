Fußball Kreisliga-Ost

21:00 Uhr

Affing hat nach Sieg gegen Rinnenthal gut lachen

Plus Der FCA nutzt die Rinnenthaler Schwäche gekonnt aus. Adelzhausen trifft sechs Mal und verliert dennoch. Der BC Aichach erobert Tabellenplatz zwei.

Überraschend klar ging das Friedberger Stadtderby in der Fußball-Kreisliga Ost an den FC Stätzling II. Ebenfalls überraschend deutlich siegte Alsmoos-Petersdorf. Und der BC Adelzhausen erzielte sechs Tore, verlor aber dennoch.

FC Affing – BC Rinnenthal 3:1

Völlig verdient verlor der BC Rinnenthal gegen einen keineswegs übermächtigen FC Affing. Doch der BCR erwischte einen „rabenschwarzen Tag“ und konnte über die gesamte Spielzeit nicht an die gewohnten Stärken anknüpfen. Bereits mit dem ersten Angriff ging die Heimelf in Führung (4.). Ahmed Karaca ließ BCR-Keeper Hannes Treffler mit seinem Schuss aus 20 Metern in die untere rechte Ecke keine Chance. Karaca hatte kurz vor der Pause die Riesenmöglichkeit zum 2:0, aber Torwart Treffler parierte glänzend. Nach dem Wechsel so etwas wie ein Aufbäumen beim BCR, doch zu pomadig und durchschaubar. Affing hätte mit Kontern den Sack zu machen können. Dann doch überraschend das 1:1. Maxi Merwald schlenzte einen Freistoß aus 20 Metern unhaltbar ins linke Kreuzeck. Nach einer zu kurz getimten Freistoßflanke setzte der FCA einen schnellen Konter und Fabio Martens erzielte das 2:1. Den Schlusspunkt setzte in der 89. Minute Sascha Tescic, der den verdienten 3:1-Heimerfolg für den FC Affing nach einem weiteren Missverständnis in der wackligen BCR-Defensive ausnutzte. (lint)

