Keine Schützenhilfe aus Mering: Hollenbach rutscht weiter ab

Plus Der TSV Hollenbach verliert in der Fußball-Landesliga deutlich gegen die außer Konkurrenz antretende SpVgg Unterhaching II. Da der Tabellennachbar siegt, ist die Lage ernst.

Eine einseitige Partie boten die Landesliga-Fußballer des TSV Hollenbach und der SpVgg Unterhaching II am Samstag im Hollenbacher Krebsbach-Stadion. Nach 90 Minuten stand es 4:0 für die jungen Hachinger – ein Sieg der auch in dieser Höhe verdient war und sogar noch höher hätte ausfallen können.

Da Unterhaching II in dieser Saison außer Konkurrenz in der Landesliga Südwest antritt, war schon vor Anpfiff klar, dass der TSV sein Punktekonto keinesfalls hätte verbessern können. Zudem gab es vom zweiten Landkreisteam in der Landesliga, dem SV Mering, an diesem Wochenende keine „Schützenhilfe“ für die Krebsbachtaler. Hollenbachs Tabellennachbar TV Erkheim gewann mit 4:3 gegen Mering, sodass der Abstand auf den ersten Relegationsplatz auf acht Punkte angewachsen ist. Da noch acht Spiele ausstehen, ist die Lage noch nicht hoffnungslos, aber sehr ernst für den Tabellensiebzehnten Hollenbach. Der TV Erkheim und der TSV Gersthofen stehen mit je 23 Punkten auf den Relegationsplätzen 16 und 15. Mit nur einem Punkt mehr auf dem Konto liegt Mering auf Rang 14 derzeit ebenfalls auf einem Relegationsplatz.

Hollenbach ist technisch unterlegen

Von Beginn an war Haching in Hollenbach spielbestimmend und ließ den Ball schnell durch die eigenen Reihen laufen. Auch technisch zeigte sich die Elf, die mit einem Altersschnitt von nur knapp über 18 Jahren begann, hervorragend ausgebildet. Nach sieben Minuten fälschte Michael Schäffer eine verlängerte Ecke unglücklich ins eigene Tor zur Gästeführung ab. Unterhaching zeigte sich dominant und hatte deutliche Ballbesitzvorteile, dennoch hatte Hollenbach durch Schäfer und Zach die Möglichkeit auszugleichen. Die Gäste bekamen in der 27. Minute einen Strafstoß zugesprochen, den Daniel Hausmann allerdings weit über den Querbalken jagte.

Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Kapitän Björn Fröhlich per Flachschuss der Treffer zur 2:0-Führung. Nach der Pause sahen die rund 50 Zuschauer bei typischem Aprilwetter eine Partie auf ein Tor. Hollenbach wehrte sich nach Kräften, kam selbst aber kaum noch zu Entlastungsangriffen. Daniel Hausmann stellte per Doppelpack (55., 64.) den Endstand her.

TSV Hollenbach Baric, S. Ruisinger, Higl, Knauer, Wüstner, Witzenberger (71. Greifenegger), Ettner, Zach (65. Meyer), Schäffer, Sebalj (46. E. Ruisinger), Ettner. Tore 0:1 Schäfer (7., Eigentor), 0:2 Fröhlich (43.), 0:3 Hausmann (55.), 0:4 Hausmann (64.) Zuschauer 50.