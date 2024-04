Fußball-Landesliga

19:22 Uhr

Nach knappem Sieg: Aindling dem Klassenerhalt nahe

Plus Das 30. Saisontor sichert dem TSV Aindling den 1:0-Heimsieg gegen den VfL Kaufering und lässt ihn in der Tabelle auf 40 Punkte klettern. Ein frühes Tor reicht.

Von Johann Eibl

Das Heimspiel gegen den VfL Kaufering hatte der TSV Aindling als besonders wichtig bewertet. Wer nach dem 1:0-Erfolg über diesen Gegner einen kurzen Blick auf die aktuelle Tabelle der Landesliga Südwest wirft, für den ist es ein Leichtes, dieses Urteil zu verstehen. Denn mit seinem 30. Saisontor ist der Aufsteiger bei 40 Punkten angelangt, nun ist Aufatmen angesagt. Sechs Runde vor dem Finale beträgt der Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz bereits acht Zähler. Ein durchaus komfortables Polster.

Es hat sich in letzter Zeit so eingebürgert am Schüsselhauser Kreuz, dass die Hausherren nicht lange fackeln, sondern oftmals früh in Führung gehen. So war es auch gestern. Fatlum Talla, nach seiner Muskelverletzung wieder im Team und einer der Besten auf dem Platz, trat einen Freistoß von der rechten Seite, innen kam Moritz Wagner zu einem Kopfball, der das 1:0 bedeutete. Aindling blieb am Drücker. Benjamin Woltmann nahm ein Zuspiel direkt und traf die Latte. Kein einziges Mal waren die Kauferinger in den 95 Minuten in der Lage, so richtig Gefahr vor dem TSV-Kasten heraufzubeschwören. Dabei musste die Hintermannschaft der Aindlinger keine Kunststücke vollbringen, um wieder mal eine Partie ohne Gegentor über die Zeit zu bringen.

