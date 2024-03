Fußball-Landesliga

vor 42 Min.

TSV Aindling ist dreifach gefordert: Warnung vor dem Schlusslicht

Plus Die Landesliga-Fußballer des TSV Aindling tritt am Mittwochabend gegen den Tabellenletzten TSV Bobingen an. Warum drei Punkte besonders wertvoll wären.

Gleich drei Spiele warten auf die Fußballer des TSV Aindling innerhalb von einer Woche. Am Mittwoch geht es zunächst in der Landesliga im Duell der Aufsteiger zuhause gegen den TSV Bobingen. Am Samstag treten die Lechrainer dann auswärts beim FSV Pfaffenhofen an, ehe es am Montag in der Pokal-Qualifikation gegen den TSV Jetzendorf geht.

Doch soweit wollen die Aindlinger noch nicht schauen, zunächst gilt alle Konzentration der Partie gegen Bobingen, die um 18.30 Uhr angepfiffen wird. Am Schüsselhauser Kreuz freut man sich auf dieses Flutlichtspiel. „Wir werden es nicht dramatisieren oder nervös werden, aber das Spiel am Mittwochabend könnte bereits viel Sicherheit bringen, wenn man auf die Punktezahl schaut“, so der Vorstand Spielbetrieb Josef Kigle. Bei einem Dreier hätte der TSV 39 Punkte, was schon ein sattes Polster auf die Abstiegsplätze wäre. „Zwar fallen uns immer wieder wichtige Spieler durch Verletzungen aus, aber der Kader sollte dies auffangen und deshalb sollte uns nicht zu sehr bange sein. Zuhause haben wir uns stabilisiert, hier muss uns erst einmal einer schlagen“, so Kigle. Das Hinspiel endete übrigens 2:2. Damals hatten die Aindlinger vor allem Not zwischen den Pfosten, weshalb Routinier Florian Peischl ran musste und seinem Team mit starken Paraden zumindest einen Punkt sicherte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

