Nach Fehlstart muss VfL Ecknach liefern - Hollenbach will ungeschlagen bleiben

Fabian Ostermair traf gegen Gundelfingen zwei Mal für den VfL Ecknach, der dennoch ohne Punkte dasteht. Das soll sich am Sonntag in Holzkirchen ändern. Foto: Wilhelm Baudrexl

Plus Nach zwei Niederlagen steht der VfL Ecknach schon mächtig unter Druck. Der TSV Hollenbach kann mit einem Sieg beim TSV Rain II vorne mitmischen.

Der VfL Ecknach steht vor dem ersten Auswärtsspiel, das gleichzeitig ein Kellerduell ist, schon unter Druck. Hollenbach will ungeschlagen bleiben.

Nach der zweiten Heimpleite in Folge herrscht Ernüchterung beim VfL Ecknach: „Das ist natürlich überhaupt nicht das, was wir uns vorgestellt haben und was man von uns erwarten kann“, beurteilt VfL-Spielertrainer Michael Eibel. Eine Erklärung sieht der 30-jährige darin, dass man einen aktiveren Spielstil verfolgen und deutlich offensiver agieren wollte, als noch in der letzten Saison. Der Versuch habe aber laut Eibel zu viele Risiken offenbart. „Wir haben bei Ballverlust im Spielaufbau nicht genügend defensiv denkende Spieler“, beschreibt er das Problem. Da seine Mannschaft auch offensiv Probleme hatte, sich Chancen zu erspielen, möchten Eibel und sein Partner Angelo Jakob in nächster Zeit wieder mehr Augenmerk auf die Defensive legen. „Wir wollen versuchen, aus einer stabilen Grundordnung heraus zu spielen, die der Mannschaft wieder mehr Sicherheit geben soll.“ Am Sonntag um 17 Uhr geht es beim SV Holzkirchen um wichtige Punkte. Das Team aus dem Landkreis Donau-Ries hat ebenfalls noch keinen Zähler auf dem Konto. Eibel und Jakob werden erstmals in dieser Saison auf mehre Akteure verzichten müssen. Daniel Framberger zog sich im Gundelfingen-Spiel eine Platzwunde am Kopf zu, die im Krankenhaus versorgt werden musste. Sein Einsatz ist genauso fraglich wie der von Daniel Zakari, den Schmerzen an der Hüfte plagen. Benedikt Huber und Lukas Wiedholz haben sich in den Urlaub verabschiedet. (jng)

