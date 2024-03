Fußball

vor 16 Min.

Personalsorgen und Herkulesaufgaben: Aindling fehlt die Offensivreihe

Plus Der TSV Aindling muss auf zwei Offensivspieler verzichten, der SC Griesbeckerzell hat ein anderes Problem. Beim TSV Hollenbach ist die Stimmung getrübt.

Während der TSV Aindling bereits am vergangenen Wochenende in die Restsaison gestartet ist, steigen mit dem SC Griesbeckerzell und dem TSV Hollenbach nun auch die ersten heimischen Bezirksligisten ein. Für die Zeller könnte es kaum schwieriger sein zum Start. Gespannt darf man auf den neuen Torhüter sein.

Richtungsweisende Spiele stehen für die Landesliga-Kicker des TSV Aindling an. Am Sonntag steht das erste Heimspiel auf dem Programm. Zu Gast ist ab 15 Uhr der TSV Gilching. Zum Auftakt gab es in Durach eine 0:1-Niederlage, die allerdings sehr unglücklich war, da der Gegentreffer erst in der letzten Minute fiel. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass der Aufsteiger offensiv zu harmlos ist. In 22 Partien hat das Team von Trainer Christian Adrianowytsch gerade einmal 25 Tore erzielt. Nur Oberweikertshofen hat weniger Tore erzielt.

