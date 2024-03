Plaunungen abgeschlossen: Drei Neuzugänge für den Vfl Ecknach

Fußball-Bezirksligist VfL Ecknach schließt seine Kaderplanungen für die kommende Saison weitgehend ab. Drei Neuzugänge kommen aus unteren Ligen.

Der VfL Ecknach bastelt weiter am Kader für die kommende Saison. Mit Philip Bauer von der DJK Stotzard, Maximilian Rauch vom TSV Kühbach und Daniel Schimpf vom SC Oberbernbach kommen drei Spieler im Sommer zum Bezirksligisten. „Sie sind jung und haben in unseren Augen großes Potenzial“, so der neue Sportchef Benedikt Huber. Mit Rauch beschäftige man sich schon mehrere Jahre. „Er ist schon lange Leistungsträger in Kühbach, wir trauen ihm die Bezirksliga ohne Zweifel zu“, ist Huber überzeugt vom zentralen Mittelfeldspieler.

Auch Bauer, der beim TSV Aindling ausgebildet wurde, „zählte nach seiner Jugendzeit auf Anhieb zu den Schlüsselspielern in Stotzard“ weiß der 34-Jährige. In 61 Einsätzen gelangen dem Angreifer 39 Treffer für die DJK. Schimpf ist wie Rauch im zentralen Mittelfeld zuhause und bestritt bislang 79 Partien in Kreisklasse und Kreisliga für den SCO. „Er könnte eine Überraschung werden“, meint Huber zum Linksfuß. Mit dem Trio seien die Transferaktivitäten weitestgehend abgeschlossen lässt Huber durchblicken. „Wir schauen uns noch nach einem Torwart um. Wir können mit dem Kader für nächstes Jahr aber auch so wunderbar leben.“ (AZ)