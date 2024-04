Handball

vor 1 Min.

Seidel bleibt: Aichacher Handballerinnen klären Trainerfrage

Plus Trainerin Christian Seidel bleibt bei den Handballerinnen des TSV Aichach an Board, dafür geht ihre Kollegin. Der Topscorer verlässt die Aichacher Männer.

Von Johann Eibl

Die kurze Osterpause ist vorbei, jetzt stehen noch zwei Spieltage vor dem Finale der Saison 2023/24 an. Die Handballer des TSV Aichach haben ein letztes Heimspiel zu bieten, sie erwarten am Samstag um 19.30 Uhr in der Bezirksoberliga die HSG Lauingen-Wittislingen. Eine halbe Stunde später erfolgt für die Frauen der Anpfiff in der Landesliga beim Team zwei des HCD Gröbenzell.

Frauen Was man von den Handballerinnen aus Gröbenzell zu halten hat, das wissen die Spielerinnen des TSV Aichach spätestens seit dem 24. März, als sie dem HCD-Team zuhause mit 33:41 Toren unterlagen. Ob nun am Samstag die Revanche gelingt, erscheint fraglich. Offen bleibt vorab die Frage, in welcher Besetzung sich die Gastgeberinnen präsentieren werden. Auf TSV-Seite wird eine wichtige Kraft weiter fehlen. "Lina Mahl ist wegen ihrer Nase noch nicht spielfähig", sagt Trainerin Olivia Meier, die davon ausgeht, dass ansonsten die Gäste in bester Besetzung sich zeigen können. Gröbenzell darf als Vizemeister an der Aufstiegsrunde in die Bayernliga teilnehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen