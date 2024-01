Handball

vor 50 Min.

Überraschend stabil: So sieht es zur Halbzeit bei den Handballteams aus

Die Aichacher Handballerinnen konnten auch in der Landesliga oft jubeln.

Plus Bei den Aichacher Handballteams ist Halbzeit. Wir blicken auf die bisherige Saison zurück. Trotz guter Leistungen sind die Frauen noch nicht gerettet.

Von Johann Eibl

Von einer richtigen Winterpause kann keine Rede sein bei den Handballerinnen und Handballern des TSV Aichach. Bereits am 6. Januar wird die Punktejagd wieder fortgesetzt. Auf dem Gabentisch hätten sie nur zu gerne die Punkte aus den letzten Heimspielen gesehen, doch bei diesem Vorhaben machten die Gäste aus Herrsching und Gundelfingen nicht mit. Gleichwohl kann sich die Bilanz zum Jahresschluss sehen lassen.

Handball: Ungewissheit bei Aichacher Handballerinnen

"Die spielen eine überragende Saison, die haben sich richtig gut 'neigearbeitet", erklärte Richard Hangl, der Vereinschef, vor einigen Wochen. Diese Aussage kann man auch heute noch so stehen lassen. Olivia Meier, die zusammen mit Christina Seidel seit dem Sommer als Trainerin fungiert, zieht Bilanz: "Die Bilanz ist trotz allem positiv." Ein Manko sprach sie an, das ist die Besetzung des Rückraums. Dort kann man Lücken entdecken, daher durfte oder musste Tini Wonnenberg, die eigentlich nur noch in der Zweiten ihre Routine ausspielen wollte und sich ansonsten auf das Amt der Abteilungsleiterin zusammen mit Stephi Szierbeck konzentriert, immer wieder aushelfen.

