Klarer Favorit bei Wittelsbacher Straßenlauf in Aichach

Der Wittelsbacher Straßenlauf findet in Aichach zum sechsten Mal statt. Tobias Gröbl ist der Favorit. So verläuft die zehn Kilometer lange Strecke.

Die ersten Vorboten des Frühlings sind nicht mehr zu übersehen, auch wenn diese Jahreszeit erst in einigen Tagen offiziell beginnt. Noch etwas zaghaft starten die Laufsportlerinnen und Laufsportler in die Freiluftsaison. Die Langstreckler legen am Sonntag los mit dem sechsten Wittelsbacher Straßenlauf. Die Veranstaltung war dreimal mit der bayerischen Meisterschaft verbunden, diesmal kann man bei der Gelegenheit schwäbischer Meister werden. 2023 kam es zu einem Teilnehmerrekord, als zur Bayerischen 254 Athletinnen und Athleten erschienen. Diesmal dürfte das Starterfeld weniger üppig ausfallen. "Wir haben bisher 84 Anmeldungen", erklärte Josef Lechner, der Vorsitzende des LC Aichach am Donnerstag. In der Nacht zum Freitag endete die Voranmeldung. Bis eine halbe Stunde vor dem Rennen haben Frauen und Männer noch die Gelegenheit, sich ebenfalls anzumelden.

Laufsport: Tobias Gröbl ist Favorit in Aichach

Der Start ist am Sonntag um 10.30 Uhr, von 10 bis 11.45 Uhr wird die Laufstrecke für den Straßenverkehr gesperrt. An der Schulstraße/Plattenberg rennen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer los, weiter geht's über Schulstraße, Martinstraße, Wilhelm-Wernseher-Straße, Werderstraße, Oskar-von-Miller-Straße und zurück zum Plattenberg. Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann wird zum Startschuss erwartet. Vier Runden zu je 2514 Meter sind zu absolvieren, die letzte Runde wird entsprechend kürzer, weil nach 10000 Meter das Ziel steht. Umkleiden und Duschen sind in der Vierfachsporthalle am Gymnasium, vor dem Gymnasium stehen Parkplätze zur Verfügung. Und die Siegerehrung ist um 12.30 Uhr an der Turnhalle vorgesehen.

Die Frage nach der Favoritenrolle kann Josef Lechner ganz spontan beantworten: "Tobias Gröbl, da kommt weit und breit nichts mehr." Gröbl gehört der LG Zusam an und ist 1983 geboren. Er wurde im vergangenen Herbst deutscher Meister in der Altersklasse M40 in Bad Liebenzell. Seine Zeit damals 31:06 Minuten. Im September steigerte er seine Marathon-Bestmarke auf 2:21:12 Stunden. In ähnlicher Weise beachtlich war auch sein Auftritt zu Beginn dieses Monats in Hockenheim, wo er den Halbmarathon nach 1:09:01 Stunden beendete. Sein deutlicher Vorsprung lässt Rückschlüsse darauf zu, in welcher Form sich Gröbl nun in Aichach vorstellen wird.

Wie groß das Läuferfeld ausfallen wird, das hängt ganz gewiss auch von den äußeren Umständen ab. "Ich hoffe, dass das Wetter besser wird", meint Lechner; der ehemalige Hindernisspezialist richtet den Blick hoffnungsvoll nach oben: "10, 12, 14 Grad - das ist optimal für so einen langen Lauf."