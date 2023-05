Laufsport

Mit neuen Siegern: Das war beim siebten Aindlinger Marktlauf geboten

Nicht nur beim Hauptlauf in Aindling ging es zur Sache. Hier starten die Jugend und die Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer gleichzeitig. Fotos: Jonas Jakob

Plus Die siebte Auflage des Aindlinger Marktlaufes wird zu einem Familienfest mit einem Hauch von südländischem Flair. Diamond League Aichach dominiert bei Männern.

Wenn das Zentrum von Aindling zur Fußgängerzone wird und freie Parkplätze erst nach längerem Suchen zu finden sind, dann geht gerade ein besonderes Event über die Bühne. Auf den siebten Marktlauf am Sonntag trifft diese Beschreibung ganz gewiss zu. Es war wieder weit mehr als nur ein sportliches Ereignis, bei dem die frühsommerlichen Temperaturen so manchen Schweißtropfen zum Fließen brachten. Man konnte erneut von einem Familienfest sprechen. Wer die vielen Besucherinnen und Besucher südlich der Kreisstraße und nördlich des vor Kurzem aufgestellten Maibaums sah, konnte sich direkt ein wenig an Urlaubstage im Süden versetzt fühlen.

Die Hauptdarsteller mussten sich erst ordentlich anstrengen, ehe auch sie zum gemütlichen Teil übergehen konnten. Etwa bei einem Stück Pizza, dazu musste man sich bisweilen längere Zeit anstehen. Gleich daneben wartete ein Kuchenbüffet, das aus Spenden so gut bestückt war, dass es jedem Kaffeehaus zur Ehre gereicht hätte. Und damit es den Buben und Mädchen nicht langweilig wurde, konnte sie sich in einer Hüpfburg vergnügen. Wie üblich war auf dem Marktplatz Start und Ziel der diversen Läufe eingerichtet, gleich danach ging es ordentlich hoch zum Gelände des TSV Aindling. Zu Beginn des Anstiegs wurde ein wenig Wasser zur Abkühlung auf das Teilnehmerfeld gesprüht. Es war gewissermaßen der Tropfen auf dem heißen Stein.

