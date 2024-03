Ringen

27.03.2024

Erstmals weibliche Konkurrenz: Premiere bei Wittelsbacher-Land-Turnier

Am Samstag fand in der Vierfachturnhalle das jährliche Wittelsbacher-Land-Turnier der Aichacher Ringer statt. Teilgenommen haben jugendliche von der A- bis zur E-Jugend. Insgesamt gingen rund 300 Talente auf die Matten.

Von Sebastian Richly

Rund 300 Nachwuchsringer und Nachwuchsringerinnen von der E- bis zu A-Jugend wagten sich in Aichach auf die Matte. Beim traditionellen Wittelsbacher-Land-Turnier trafen sich wieder die Talente aus ganz Bayern. Vor allem über einen Wettbewerb war die Freude groß.

Denn zum ersten Mal gab es eine weibliche Konkurrenz in der Paarstadt. Rund 20 Ringerinnen hatten sich gemeldet und konnten in vier Gewichtsklassen an den Start gehen. „Das hat mich am meisten gefreut und war so nicht zu erwarten“, so Wettkampfleiter Moritz Oberhauser, der hinzufügt: „Es waren in allen Klassen genügend Gegnerinnen da, sodass jede mindestens zwei Kämpfe hatte, manche sogar deutlich mehr.“ Am Ende waren es 296 Teilnehmende und damit rund 40 weniger als gemeldet. „Das ist meistens so, insgesamt sind wir mit der Zahl aber sehr zufrieden. Wir wollten uns langsam wieder steigern und das ist uns gelungen. Wir haben aber alle sechs Matten gebraucht“, erklärt Oberhauser.

