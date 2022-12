Unbekannter fährt in Sulzemoos gegen Stützpfosten eines Wohnhauses

Die Polizei bittet nach einem Unfall in Sulzemoos die Bevölkerung um Zeugenhinweise. Ein Unbekannter fuhr dort an einem Wohnhaus gegen den Stützpfeiler eines Vordachs.

Eine unbekannte Person hat an einem Wohnhaus in Sulzemoos (Landkreis Dachau) den Stützpfosten eines Vordachs sowie die Dachrinne angefahren. Der Unfall geschah nach Polizeiangaben am Montag zwischen 11.30 und 14.45 Uhr an der Dornbergstraße.

Polizei bittet nach Unfall in Sulzemoos die Bevölkerung um Hinweise

Es entstand ein Schaden von circa 2500 Euro. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizeiinspektion Dachau bittet Zeuginnen oder Zeugen um Hinweise unter Telefon 08131/5610. (nsi)