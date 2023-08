Thierhaupten

Thierhaupten fiebert dem Festhöhepunkt entgegen

Plus Rund 500 Ehrenamtliche tragen zum Gelingen der Festwoche bei. Was sie jetzt zu tun haben und warum es besonders auf Mathias Reiter ankommt.

Von Claus Braun

Das eifrige Treiben geht weiter in Thierhaupten. Nach der offiziellen Eröffnung der Festwoche am Donnerstagabend fiebert die Marktgemeinde jetzt dem Höhepunkt der Feierlichkeiten entgegen. Am Sonntag, 13. August, steht alles unter dem Motto "So kann Blasmusik". Der heimische Musikverein feiert seinen 160. Vereinsgeburtstag und der Bezirk 15 des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes sein 70-jähriges Bestehen. Das 44. Bezirksmusikfest wird auch gleich noch abgehalten. Höhepunkt soll der Festumzug sein, der sich zentral im Klosterinnenhof zum Gemeinschaftschor mit 30 Kapellen trifft.

Hochkonzentriert war Thierhauptens Bürgermeister und Schirmherr Anton Brugger beim Fassanstich. Foto: Claus Braun

Die politische Prominenz hat sich hier in den vergangenen Tagen ja bereits die Klinke in die Hand gegeben. Nachdem der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) am Mittwoch im Festzelt eine Wahlrede hielt, kam Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) am Donnerstag zur offiziellen Eröffnung vorbei. Nach drei Schlägen hatte Bürgermeister Anton Brugger (CSU) verkündet, dass jetzt "o' zapft" sei und Hubert Aiwanger begrüßte die Gäste in freudigen Worten. Bis in den späten Abend hinein blieb der Landesvorsitzende der Freien Wähler im Thierhauptener Festzelt, wo die Gäste ihn immer wieder um Fotos und Selfies baten.

