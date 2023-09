Todtenweis

Unfall in Todtenweis: Mofafahrer bei Kollision mit VW-Bus verletzt

In Todtenweis stießen am Mittwoch ein Mofafahrer und ein VW-Bus zusammen. Der Mofafahrer wurde dabei verletzt. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Mofafahrer prallt in Todtenweis an der Kreuzung St.-Ulrich-Straße und Rumerberg in einen VW-Bus. Der Mann wird nach dem Unfall ins Krankenhaus eingeliefert.

In Todtenweis sind am Mittwoch ein Mofafahrer und ein VW-Bus zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung St.-Ulrich-Straße und Rumerberg. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, hatte nach ersten Erkenntnissen offenbar der Mofafahrer dem Autofahrer die Vorfahrt genommen. Der Mofafahrer wurde verletzt und ins Krankenhaus Aichach eingeliefert. Die Höhe des Sachschadens ist der Polizei zufolge noch nicht bekannt. (nsi)

