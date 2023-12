Lieder vom Weihnachtswunder und guten Gaben erklingen in Todtenweis

Die Singrunde Todtenweis erzählt die Weihnachtsgeschichte in Liedern und Texten. Von dem stimmungsvollen Weihnachtskonzert profitiert auch die Kartei der Not.

Viele kleine Kerzen erhellten den Innenraum der Pfarrkirche Todtenweis und eine erwartungsvolle Stimmung lag über dem ganzen Raum am Samstagabend. Der gemischte Chor der Singrunde Todtenweis beeindruckte gleich mit dem Advent-Jodler von L. Maierhofer „Die Zeit is do“ und mit der „Stillsten Zeit im Jahr nennt man gern den Advent“. Ursula Haggenmüller sprach in ihrem Willkommensgruß über die Weihnachtsgeschichte des Evangelisten Lukas, die im folgenden Programm zu hören sein wird.

Mit Paul Villiger's Satz „In Nacht und Dunkel liegt die Welt“ präsentierte sich der Frauenchor mit einer schlichten Dreistimmigkeit. Der gemischte Chor grüßte Maria, die nun des Höchsten Mutter sein wird und auf den gesandten Engel hören soll. Das geistliche Volkslied „Maria, unsre liebe Frau“ stammt aus der Ukraine und wurde mit klanglicher Flexibilität vom gemischten Chor umgesetzt. Die musikalische Reise ging fort als Maria übers Gebirge ging, lebendig und durchweg sehr bewegt gestaltet.

Gelungenes Duett und ein Gloria vom Chor in Todtenweis

Kathrin Haggenmüller las die Geschichte weiter, über Kaiser Augustus, der alle Bewohner erfassen wollte. Maria, die schon schwanger war und Josef machten sich auf den Weg nach Bethlehem und auf Herbergssuche waren. Gesungen von Ursula Haggenmüller und Andres Förg im Duett. Und dann kam das Licht über die Hirten und ein Engel (Elena Haggenmüller) verkündigte ihnen eine große Freude. Ein freudiges Gloria vom Chor, die Frauenstimmen setzten mit einem „Ehre, sei Gott“, mit einfühlsamer Klangschönheit fort. Noch ein vierstimmiges Gloria aus Lourdes ließ die freudige Erwartung auf die Ankunft des Herrn entstehen. Spielend gelang es auch dem Chor das „Kommet, ihr Hirten“ mit frischer Dynamik vorzutragen.

Das Weihnachtswunder ereignete sich mit dem Satz „Ein Kind ist uns geboren“, aufgezeichnet in Sachrang und vom gemischten Chor zu Gehör gebracht. Eine spürbare, aufmerksame Stille erfüllte den Raum, als die Geschichte von den wundersamen Gästen von Ulrich Peters gelesen wurde (Heidi Geirhos und Ursula Haggenmüller). Die Lebensfreude, die Zeit und die Liebe besuchen das Kind an der Krippe. Sie bringen ihre besonderen Gaben. Wer diese Gaben wie das Kind in der Krippe annimmt, kann die Welt verwandeln. Der vierstimmige Satz des Weihnachtsliedes von Michael Praetorius „Es ist ein Ros' entsprungen“ beschloss das abwechslungsreiche Programm.

450 Euro für die Kartei der Not

Mit einstimmen konnten die Zuhörer und Zuhörerinnen noch in den „Andachtsjodler“ aus Sterzing. Chorleiterin Ursula Haggenmüller erinnerte, dass die eingenommenen Spenden - 450 Euro kamen zusammen - an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, gehen und wünschte ein friedvolles Weihnachtsfest. Es folgte noch eine gesangliche Zugabe von allen, Chor und Besucher, das bekannte Lied „Alle Jahre wieder“. (hg)